O Pino abre el plazo para inscribirse en su programa de conciliación Lecer Semana Santa 2026

El pabellón municipal de O Pino acogerá parte de las actividades del programa Lecer Semana Santa Archivo

El Concello do Pino ha abierto el plazo de inscripción para participar en el programa Lecer Semana Santa 2026, una iniciativa incluida en el programa municipal de conciliación que busca facilitar a las familias del municipio la compatibilidad entre la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares.

La actividad está dirigida a menores de entre 3 y 12 años y se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, coincidiendo con el calendario escolar de Semana Santa.

Actividades y horarios

Las actividades tendrán lugar en las instalaciones del Pabellón Municipal y en los exteriores del CPI Camino de Santiago, situados en Arca (O Pedrouzo).

El programa se desarrollará entre las 08.00 y las 15.00 horas, estableciéndose la recogida de los participantes en una franja comprendida entre las 13.30 y las 15.00 horas.

El Concello ha establecido un total de 50 plazas disponibles para esta edición del programa.

Precio e inscripción

El coste del servicio será de 15 euros por los cuatro días de actividad.

Las familias numerosas contarán con un descuento del 20% a partir del segundo hijo, mientras que las familias monoparentales también podrán beneficiarse de una reducción del 20%, siempre que presenten la documentación acreditativa correspondiente.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 26 de marzo. Las personas interesadas podrán cubrir la ficha en las dependencias municipales, en horario de 09.00 a 14.00 horas, o descargarla a través de la página web municipal.

La solicitud deberá presentarse junto con el justificante de pago antes de la fecha límite, mientras que la lista de personas admitidas se publicará posteriormente en el tablón de edictos y en la web del Concello.