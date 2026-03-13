Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Más de 50 entidades sociales se reunirán en la Quintana en una asamblea para abordar la 'emergencia lingüística'

La iniciativa Lingua Vital presentará un protocolo con medidas para reforzar el uso del gallego y reclamar compromiso institucional 

Agencias
13/03/2026 06:57
El acto tendrá lugar este sábado en Santiago e incluirá intervenciones, música y la presentación de un documento con propuestas para revertir la situación del gallego
El acto tendrá lugar este sábado en Santiago e incluirá intervenciones, música y la presentación de un documento con propuestas para revertir la situación del gallego
A Mesa
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Más de 50 entidades sociales gallegas de diferente índole se darán cita este sábado en la Praza da Quintana de Santiago para celebrar la asamblea 'Lingua Vital' en la que presentarán un protocolo con medidas ante "la emergencia lingüística".

Allí, tal y como ha trasladado en rueda de prensa el portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, expondrán el documento, que se distribuirá a todas las personas participantes y que parte de los objetivos fijados por el Plan Xeral de Normalización Lingüística.

Así, concretará medidas que buscan comprometer a las instituciones públicas para comenzar a "revertir la situación de emergencia lingüística". "Ya ha pasado el ecuador de la legislatura sin que se moviese lo más mínimo por parte del Gobierno gallego para cambiar el rumbo negativo de la lengua gallega, sin cambiar nada para revertir esa emergencia lingüística", ha enfatizado.

Asimismo, ha explicado que el protocolo también busca "un compromiso de acción" para que entidades sociales diversas trabajen junto a las instituciones en "una dirección común": "lograr la presencia del gallego en todos los espacios para permitir que se incorporen nuevos hablantes al uso de la lengua gallega y se mantengan los que ya la emplean siempre".

Además, Maceira ha avanzado que a este protocolo incorporan que se establezca una evaluación del impacto lingüístico de las normas que salgan del Parlamento de Galicia. El objetivo, ha relatado, es "evitar que se aprueben disposiciones que atacan a la oficialidad del gallego".

Por su parte, la coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas, ha reivindicado que si la Xunta "no está haciendo su trabajo" las entidades sociales se ven "obligadas a trabajar a favor" y ha apuntado: "Si la Xunta nos lo plagia entero, para nosotros sería el mayor éxito".

Música e intervenciones

En la asamblea, que tendrá lugar en la Praza da Quintana, Caamaño e Ameixeiras pondrán la música en un acto que contará con varias intervenciones en representación de algunos de los grupos de trabajo que elaboraron los protocolos.

Además, Celia Armas ha detallado que intervendrá el presidente del Centre Internacional Escarré per las minories étnicas i nacionals (CIEMEN), David Minoves, para explicitar su apoyo a las medidas propuestas.

El acto terminará con las palabras de Marcos Maceira, que dará paso a un vídeo en el que mostrarán el recorrido del proceso llevado a cabo durante esta época de 'Lingua vital'.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Así será la Semana Santa en Santiago | Programación y horarios
Eladio González Lois
La policía deriva trámites a comisarías como A Coruña, Ferrol, Carballo, Ribeira y Lalín mientras no se recupera la actividad ordinaria

Reclaman una ubicación provisional para la Policía Nacional tras el incendio de la comisaría de Santiago
Eladio González Lois
Rosa Crujeiras, primeira muller en acceder ao reitorado da USC en máis de cinco séculos de historia da institución.

Entrevista | Rosa Crujeiras: "É relevante ser a primeira reitora, pero máis importante é non ser a última"
Eladio González Lois
O encontro reúne en Cabo Verde a máis de 130 alcaldesas e concelleiras de Cabo Verde, Mozambique e Galicia para promover a igualdade no liderado político local

María Rozas participa en Cabo Verde na constitución da Rede de Mulleres Autarcas
Redacción