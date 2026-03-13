María Rozas participa en Cabo Verde na constitución da Rede de Mulleres Autarcas
A concelleira compostelá reivindicou o liderado político das mulleres no II Encontro Internacional de Mulleres Electas 'As Elixidas'
A concelleira María Rozas, participou onte, en representación do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, no acto de constitución da Rede de Mulleres Autarcas Caboverdianas, no marco do II Encontro Internacional de Mulleres Electas “As Elixidas” que se celebra en Cabo Verde.
A tenenta de alcaldesa salientou que “entidades coma esta facilitan o intercambio de experiencias e sobre todo crean espazos de apoio e aprendizaxe colectivo, que rompen co illamento que acompaña o liderado político, sobre todo das mulleres”.
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, que fai parte da comisión executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, animou ás mulleres “a tecer rede fronte ás dificultades engadidas que supón para o activismo político para non dar ningún paso atrás, porque a presenza das mulleres nos espazos de toma de decisións é necesaria e enriquecedora, abre novas perspectivas, e mellora a calidade democrática das institucións”. María Rozas tamén expresou o compromiso do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade coa promoción da igualdade de xénero en países como Cabo Verde, no que o organismo leva case 25 anos impulsando diferentes proxectos de cooperación.
Ademais da concelleira, no acto de constitución da Rede de Mulleres Autarcas Caboverdianas interviron Alcindo Mota, secretario de Estado das Finanzas de Cabo Verde; Clara Marques, presidenta da Asamblea Municipal da Praia; Fabio Vieira, presidente da Asociación Nacional dos Municipios Caboverdianos; Patricia Portela, coordinadora do sistema de Nacións Unidas en Cabo Verde, e Jovial Setina, vicepresidenta da Rede de Mulleres Autarcas de Mozambique.
II Encontro Internacional de Mulleres Electas “As Elixidas”
María Rozas participa en cabo Verde no II Encontro Internacional de Mulleres Electas “As Elixidas”, que reune a máis de 130 alcaldesas e concelleiras de Cabo Verde, Mozambique e Galicia. Trátase dunhas xornadas organizadas polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e a Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde (ANMCV), baixo o lema “Electas no local, unha voz global”.
O programa de “As Elixidas”. II Encontro Internacional de Mulleres Electas Locais de Cabo Verde, Mozambique e Galicia contará coa participación, ademais das alcaldesas e concelleiras, de representantes dos gobernos caboverdiano, español e galego e con persoas expertas de Nacións Unidas, do Instituto Caboverdiano para a Igualdade e Equidade de Xénero, ou da Universidade de Santiago. O obxectivo das xornadas é contribuir a asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportuinidades de liderado a todos os niveis decisorios na vida política, económica e pública.