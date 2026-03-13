Investigan a un conductor por abandonar a un ciclista herido grave tras un accidente en O Pino

El presunto vehículo Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un conductor como presunto autor de un delito de abandono del lugar del accidente tras verse implicado en un siniestro vial con un ciclista que resultó herido grave en el municipio coruñés de O Pino.

El accidente se produjo el 6 de diciembre de 2025 en el kilómetro 86,800 de la carretera N-547, cuando un turismo colisionó con un ciclista, causándole lesiones graves. Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar sin prestar asistencia a la víctima.

La investigación fue asumida por el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, que inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

Durante la inspección ocular del lugar del accidente, los agentes localizaron diversos restos del vehículo implicado, entre ellos fragmentos de un retrovisor exterior y partes de la defensa trasera. Estos elementos resultaron clave para orientar la investigación.

El análisis técnico de los vestigios recuperados y el estudio de la información recopilada permitieron finalmente identificar el vehículo implicado y localizar a su conductor, que ha sido investigado como presunto autor de un delito de abandono del lugar del accidente.

Un delito castigado con penas de prisión

El abandono del lugar del siniestro está recogido en el artículo 382 bis del Código Penal. Este delito puede conllevar penas de prisión de seis meses a cuatro años y la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años cuando el accidente tenga su origen en una imprudencia.

Si se trata de un hecho fortuito, las penas pueden ser de tres a seis meses de prisión y la privación del derecho a conducir durante un periodo de seis meses a dos años.

Desde la Guardia Civil recuerdan que abandonar el lugar de un accidente constituye una conducta especialmente grave, tanto desde el punto de vista penal como ético, ya que puede dejar desamparada a la víctima y dificultar su auxilio inmediato.