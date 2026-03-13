Iago Pazos lleva la cocina de Abastos 2.0 al Mercado Boanerges con tapas en directo
El chef compostelano inaugurará este viernes el ciclo gastronómico ‘Cocinando Santiago’ a partir de las 20.00 horas
El Mercado Boanerges acogerá este viernes la primera sesión de una nueva edición de ‘Cocinando Santiago’, un ciclo gastronómico que reunirá a algunos de los cocineros más reconocidos de la ciudad. La cita comenzará a las 20.00 horas y tendrá como protagonista al chef compostelano Iago Pazos, responsable del restaurante Abastos 2.0.
El cocinero trasladará por una noche su cocina al mercado compostelano para preparar tapas ante el público, en una sesión para la que ya está abierta la reserva de mesas.
Tapas inspiradas en la cocina de mercado
Durante la sesión inaugural, Pazos cocinará dos propuestas: 'cocido galego nun entrepan' y 'empanada aberta que nunca chamaremos pizza (vexetal)'. Según explicó el propio chef, se trata de elaboraciones “pensadas para transmitir os nosos valores de cociña de mercado, é decir, proximidade e tempada”.
A las propuestas del chef de Abastos 2.0 se sumarán las elaboraciones del cocinero Pablo Pizarro, que preparará 'sashimi de salmón' y 'jurel marinado con crema de aguacate y jalapeños', completando así la oferta gastronómica de esta primera jornada.
Además, cada tapa incluirá un número para participar en el sorteo de una noche de hotel para dos personas en cualquiera de los 90 establecimientos que la cadena Alda Hotels tiene en España, premio que se entregará durante la propia sesión.
Un ciclo con algunos de los chefs más conocidos de Compostela
La participación de Iago Pazos abre una nueva edición de ‘Cocinando Santiago’, una iniciativa del Mercado Boanerges que busca acercar al público la cocina de algunos de los chefs más destacados de la ciudad.
En el programa de este año participarán también Alberto Lareo, del restaurante Maina; Brisa Medina y Carlos Ínsua, de Benedita Elisa; Tomás Rubio, de A Viaxe; Gonzalo Pose, de Argentinos Casual Food y Flaco; Andrés Medina, de Gaio; y Víctor Lobejón, de Anaco.
La filosofía de Abastos 2.0
Abastos 2.0 abrió sus puertas en 2009 con el objetivo de “poñer en valor, desde o inicio, produtos e produtores”, una filosofía que ha marcado la evolución del proyecto gastronómico impulsado por Pazos en torno al mercado compostelano.
Con el paso de los años, el proyecto ha ido creciendo con diferentes propuestas ligadas a una misma idea de cocina y territorio, definida por el propio equipo como “un proxecto de barrio, de dinamización dentro e contorna ao mercado. Un modo de facer e entender a gastronomía e a cultura”.
En esta línea, el chef destaca también el concepto K1LOM3TR4X3, con el que buscan expresar “de forma moi directa e conceptual a rastrexabilidade dos produtos” que utilizan en sus diferentes espacios.
“Gústanos esta idea de acción de barrio e apostar polo local para os locais”, afirma Iago Pazos sobre su participación en este ciclo gastronómico del Mercado Boanerges.