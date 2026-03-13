Entrevista | Rosa Crujeiras: "É relevante ser a primeira reitora, pero máis importante é non ser a última"
A catedrática de Estatística asume a dirección da USC, converténdose na primeira muller en én acceder ao posto de máxima responsabilidade en máis de 500 anos de historia da institución
Durante semanas, a Universidade de Santiago de Compostela converteuse nun escenario pouco habitual para unha institución académica: o dunha campaña electoral intensa, prolongada e sometida a unha exposición pública sen precedentes. Máis dunha decena de debates entre as candidatas, entrevistas continuas, posicionamentos cruzados e unha cobertura mediática constante acompañaron un proceso que, en moitos momentos, superou en visibilidade a outras contendas institucionais a priori de maior relevancia social. Nos corredores das facultades, nos institutos de investigación e tamén fóra dos muros universitarios, o debate sobre o futuro da institución estivo máis vivo que nunca.
Foi unha carreira de fondo que se estendeu durante meses e que tivo momentos de notable tensión, con intercambios de acusacións e un escrutinio público inusualmente intenso para unhas eleccións académicas. A comunidade universitaria seguiu con atención cada paso dunha campaña que colocou á USC no centro da conversación pública en Galicia.
O desenlace chegou tras a segunda volta: a catedrática de Estatística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras impúxose nas urnas e pasará á historia como a primeira reitora da Universidade de Santiago de Compostela en máis de cinco séculos de vida da institución.
Con ese fito xa consumado e coa campaña convertida en pasado recente, Crujeiras afronta agora o inicio dunha nova etapa para a universidade. Nesta entrevista conversa sobre o significado histórico da súa elección, a dureza dun proceso electoral marcado pola exposición mediática e os retos que, ao seu xuízo, agardan á USC nos próximos anos.
A entrevista
Convértese na primeira reitora da historia da USC. Que significa para vostede este momento e que cre que representa para a universidade?
Para a universidade é, sen dúbida, un fito histórico. Era unha débeda que tiña a nosa universidade coas mulleres que fixeron carreira aquí, que fixeron carreira académica e tamén de xestión. Ás mulleres cústanos moito chegar aos postos de responsabilidade e tamén nos custa manternos neles. Seguimos sendo mulleres en postos de responsabilidade e, ante todo, seguimos sendo mulleres, e iso ás veces fai que se nos cuestione máis. A nivel persoal, para min o máis importante —e levo dicíndoo moitas veces— é que o relevante non é ser a primeira, senón non ser a última. Hoxe aquí rompemos un teito de cristal e esta fiestra ten que quedar aberta para que veñan moitas outras mulleres detrás. Por outra banda, eu procedo dunha familia modesta, e o ensino público foi o que me permitiu chegar ata aquí. Por iso creo que un dos grandes retos que temos por diante é seguir mantendo a universidade pública como un mecanismo de cohesión social, como un espazo de equidade e de igualdade de oportunidades, que permita a captación e a promoción do talento independentemente da orixe de cadaquén.
Hoxe aquí rompemos un teito de cristal e esta fiestra ten que quedar aberta para que veñan moitas outras mulleres detrás"
Como naceu a idea de presentar unha candidatura?
Nós empezamos isto cun pequeno grupo de claustrais que nos xuntabamos para falar da universidade e, pouco a pouco, foise sumando máis xente. Ver que algo así se pode construír desde abaixo, simplemente con diálogo e escoita, é moi importante. De feito, estes días lembrabamos que o primeiro intento serio de organización foi crear un grupo de Teams, porque aquilo xa non era manexable por teléfono (risas). E iso foi en marzo de 2023, aínda que xa empezaramos a falar antes. Así que si, pasou tempo, pero foi unha auténtica carreira de fondo. E creo que iso tamén se notou.
Agardaba o resultado das eleccións?
Pois non, a verdade é que non. Tiñamos, iso si, moi boas sensacións despois da primeira volta e, especialmente, de cara á segunda. Na primeira presentamos o programa e as grandes liñas, pero nesta ocasión, vendo os resultados da primeira, o que propuxemos foron xuntanzas de traballo cos centros e cos servizos. Nesas xuntanzas poñiamos sobre a mesa unha serie de puntos para discutir. Era unha maneira de exemplificar como nos gustaría liderar a universidade. Levabamos semanas dicindo que a universidade non se fai nos despachos de San Xerome, senón nos centros docentes, e que, polo tanto, hai que estar aí, hai que escoitar. Esta aposta foi moi ben recibida. Nos centros tiñamos incluso máis xente que na primeira volta e, como enviamos a proposta por correo, cunha especie de orde do día e varios puntos a tratar, a caixa de correo encheuse de suxestións e de propostas. Iso si que nos facía intuír que a comunidade universitaria estaba recibindo ben a nosa proposta e que quería achegar ideas. Pero, con todo, dos resultados que finalmente obtivemos en todos os sectores, a verdade é que non o agardabamos.
Durante a campaña falouse moito do simbolismo de que unha muller chegue ao reitorado. Preocúpalle que esa dimensión eclipse o debate sobre o proxecto universitario?
Efectivamente. Durante toda a campaña preguntóusenos —ou cando menos a min— repetidas veces polas nosas circunstancias familiares: se tiñamos fillos, se eran pequenos… Ese tema estivo sobre a mesa durante todo o tempo. Iso confirma un pouco o que comentabamos antes: as mulleres nos postos de poder seguimos sendo, ante todo, mulleres. E iso fai que o foco se poña moitas veces nas nosas circunstancias familiares e persoais. Mesmo se chega a cuestionar a nosa dedicación ou a nosa capacidade de dedicar tempo aos cargos que queremos asumir, porque aparece esa dimensión familiar que, curiosamente, non adoita aparecer cando eses postos están ocupados por homes. A min, sinceramente, despois desta campaña paréceme que aínda terá que pasar un tempo para que poidamos analizar con calma que foi exactamente o que aconteceu e preguntarnos se todo isto tería sido igual se os candidatos fosen homes. Principalmente polos niveis de exposición que tivemos. Falamos dunhas eleccións á reitoría e rematamos, entre a primeira e a segunda volta, con doce debates. Eu mesmo xa perdín a conta das entrevistas que fixemos. Houbo momentos nos que as cuestións que se nos formulaban parecían case dun concurso-oposición. De verdade creo que fomos sometidas a un nivel de escrutinio que probablemente non tería sido o mesmo se os candidatos fosen homes.
Fomos sometidas a un nivel de escrutinio que probablemente non tería sido o mesmo se os candidatos fosen homes
As campañas, debates, cobertura mediática... Cre que foi algo esaxerado para o que son unhas eleccións á reitoría dunha universidade?
Si. Fíxate que, ademais, apareceu un novo contexto que son as redes sociais, onde todo se amplifica. Eu tiña redes sociais, obviamente, pero levo semanas sen miralas. Preferín centrarme no traballo e na campaña. Aínda así, xurdiron cuestións que probablemente noutro contexto non terían aparecido. Se contamos o número de debates é bastante representativo: tivemos doce debates e todos eles tiveron cobertura mediática. Eu creo que Alfonso Rueda e Ana Pontón debateron unha soa vez, para que nos fagamos á idea do nivel de escrutinio. Pois aquí foron doce. Foi realmente tremendo. E logo está tamén a intensidade da campaña por dentro. Hai que ter en conta que a USC ten 25 centros docentes, ademais de centros de investigación, institutos e servizos. As axendas eran de oito da mañá a nove da noite. Por outra banda, tamén pensas que, polo menos, a universidade estaba na escena pública, e iso é positivo. Pero si que nalgún momento botei en falta que o debate xirase máis arredor dun proxecto de universidade. Creo que o debate debía manterse sempre dentro do ámbito académico e universitario, e nas últimas semanas non foi así.
A campaña estivo marcada por moitos momentos de tensión. Que valoración fai?
Nas últimas semanas tilizáronse expresións e enfoques que transmitían un ambiente que non é o propio da universidade. Porque, ao final, todas as candidatas e todos os membros das candidaturas somos comunidade universitaria e imos ter que seguir traballando xuntos.De feito, quero agradecer tamén a disposición das outras candidatas para colaborar, tal e como manifestaron, así como a dos membros dos seus equipos. Por iso, con máis razón, creo que hai certos posicionamentos, comentarios ou apelacións que non nos fan ningún favor. Porque o día despois das eleccións seguimos estando aquí todos. Ademais, eu tomei unha decisión consciente durante a campaña: a de non entrar en ningún tipo de provocación. Sei que durante días se cuestionou a miña falta de resposta e incluso se falou de falta de liderado. Pero non era iso. Era, insisto, unha decisión consciente. Era a miña maneira de dicir que non todo vale, e de non querer entrar nun terreo no que creo que nunca se debería ter entrado nestas eleccións. Somos todos comunidade universitaria e o debate tiña que estar noutro sitio. Hai certas cousas que nunca deberían ter chegado á universidade.
A nivel persoal, afectoulle esta intensidade?
Foi moi duro. A ver, eu sabía que no momento en que dás o paso e decides presentarte pasas a ser o centro das miradas e, por suposto, tamén vas ser cuestionada. Pola miña banda tiña claro que podía converterme en foco de críticas e asumino con naturalidade, sen entrar en descalificacións. O que máis me preocupou foron, sobre todo, os ataques dirixidos á xente que me acompañaba na candidatura ou a persoas próximas. Nese momento tamén che preocupa que, ante eses ataques, o feito de non responder se interprete como que non defendes á túa xente. Iso si que me inquietaba, que se puidese entender así. Pero non era iso. Simplemente tomamos unha decisión consciente. E así se viu: falamos cando tiñamos que falar e explicamos que non iamos entrar en determinadas discusións. Ao final, nunha discusión só hai debate se as dúas partes queren entrar nela. E os temas que se estaban poñendo enriba da mesa non eran realmente cuestións de debate sobre a universidade. Por iso decidimos non entrar. Foi unha decisión consciente, custou mantela, pero estabamos convencidos de que era o que había que facer.
Que diagnóstico fai dos oito anos de mandato do reitor saínte, Antonio López?
Eu creo que temos unha moi boa universidade, unha universidade moi ben posicionada. Os anos do reitor Antonio López foron anos complicados. Tivemos unha pandemia polo medio e iso marcou moito o funcionamento da universidade e supuxo toda unha revolución na maneira de traballar e de organizarse. Con todo, penso tamén que quizais se perderon algunhas oportunidades que agora debemos tratar de recuperar. Por exemplo, avances no ámbito da dixitalización. Estamos nun momento no que a evolución da intelixencia artificial está a provocar unha transformación social moi importante e creo que é o momento de que a universidade dea tamén o paso cara a unha verdadeira dixitalización. Por outra banda, penso que como universidade levamos anos un pouco de costas —ou cando menos non suficientemente implicados— no deseño de políticas sociais que atendan as situacións de vulnerabilidade do noso estudantado e tamén do noso persoal. É importante dar un xiro neste sentido. Non podemos falar de excelencia académica nin de rendemento académico se non somos capaces de ver tamén as situacións que vive o noso estudantado. Nesta campaña falouse moito do problema da vivenda, pero non é só iso. Hai outras situacións de vulnerabilidade económica que como universidade tamén debemos ser capaces de atender, tendo sempre presente as condicións nas que vive o estudantado. E despois está a cuestión do relevo xeracional. Nos últimos anos xa se iniciou un proceso neste sentido, pero creo que temos que ser máis ambiciosos. Nos vindeiros anos o relevo xeracional vai ser moito máis intenso que nos últimos. Por exemplo, no colectivo de persoal técnico, de xestión, administración e servizos —o PTXAS— aproximadamente tres de cada dez persoas xubilaranse durante esta lexislatura. E no caso do persoal docente e investigador, nos vindeiros cinco anos haberá polo menos un trinta por cento máis de xubilacións que nos últimos cinco. É dicir, entramos nun momento no que a intensidade do relevo xeracional vai ser moito maior, e creo que temos que facer unha planificación pensando non só no curto prazo, senón tamén no medio e no longo prazo. Por iso tamén será necesario facer unha política de transferencia interna do coñecemento, para garantir que os servizos sigan funcionando con normalidade. Creo que ese é un dos grandes retos que temos por diante. Probablemente son cuestións que se poderían ter abordado antes, pero, en todo caso, insisto: temos unha moi boa universidade.
Os anos do reitor Antonio López foron anos complicados, cunha pandemia polo medio que marcou moito á universidade"
Que diferenzas atopará estudantado con respecto ao anterior período?
Temos varias liñas nas que queremos actuar. En primeiro lugar, incentivar a participación do estudantado na vida universitaria. É importante que se sintan parte activa da universidade e que sexan conscientes de que están estudando nunha institución con máis de cinco séculos de historia. Iso tamén debe ser un factor diferencial na súa formación. O estudantado ten que vivir a universidade desde outras ópticas: desde a historia, desde a memoria, desde o patrimonio ou desde a cultura. Todo iso forma parte da nosa identidade e é algo que non teñen outras institucións. É, en certo modo, un privilexio poder estudar nunha universidade como a nosa. Por outra banda, sempre falamos do binomio entre docencia e investigación, pero non debemos esquecer que a nosa razón de ser son as estudantes e os estudantes. Nós formamos persoas nunha contorna investigadora de referencia. O noso estudantado ten nas aulas profesoras e profesores que son premios nacionais de investigación, premios nacionais de ensaio, premios nacionais de historia e recoñecidos especialistas nos seus ámbitos. E isto ocorre en todos os campos do coñecemento. Non só nas ciencias da saúde, senón tamén nas artes, nas humanidades, nas ciencias sociais e xurídicas ou na enxeñaría. Creo que é importante transmitirlles isto ao estudantado, porque é un feito diferencial da formación que reciben na nosa universidade respecto ao que poderían atopar noutras.
A USC mantén unha boa posición investigadora, pero compite con universidades cada vez máis potentes. Como se pode atraer e reter talento investigador en Galicia?
Non é doado. Dentro da universidade pública en España, e isto ocorre en moitos ámbitos, os postos de entrada non sempre son competitivos co que ofrece o mercado de traballo, tanto en termos salariais como de estabilidade. Por iso nós apostamos, dentro do programa, por varias iniciativas. Principalmente en dous ámbitos: a acollida e o acompañamento. Temos que dotarnos de programas que permitan que as persoas que se incorporan a traballar connosco teñan o apoio da universidade no desenvolvemento da súa carreira. É dicir, se incorporamos persoal investigador ou persoal docente e investigador, temos que acompañalo desde o primeiro momento. Debemos axudalo na súa formación e tamén na súa promoción profesional, por exemplo a través do apoio na preparación de proxectos ou na concorrencia a convocatorias competitivas. Porque canto mellor se desenvolvan as persoas que se incorporan á nosa universidade, mellor será tamén para a propia universidade. En definitiva, creo que temos que crear e consolidar un ecosistema investigador que acompañe o talento e que permita o desenvolvemento pleno dese talento. E aí é onde podemos marcar un punto diferencial.
Que lle diría a un estudante que dubida se estudar na USC?
Que, sen dúbida, é a mellor opción non só pola formación que ofrece, senón tamén pola contorna na que se desenvolve. Quen estude aquí vai formar parte dunha institución con máis de cinco séculos de historia e da institución académica máis importante de Galicia.
Por último, como lle gustaría que lembrasen o seu mandato?
Gustaríame que, despois destes seis anos, as persoas da comunidade universitaria se sentisen orgullosas de pertencer a esta universidade e que puidesen dicir que tamén foron parte disto.