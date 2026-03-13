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Santiago de Compostela

El Gobierno de Santiago impulsará la regularización del servicio del agua sin acuerdo del pleno

El Concello actualizará estudios de costes y viabilidad antes de decidir entre una concesión o una empresa mixta para la gestión del abastecimiento y saneamiento

Agencias
13/03/2026 17:04
La alcaldesa explicó que el ejecutivo municipal avanzará en el proceso tras no prosperar en el pleno la propuesta sobre el modelo de gestión
La alcaldesa explicó que el ejecutivo municipal avanzará en el proceso tras no prosperar en el pleno la propuesta sobre el modelo de gestión
Concello de Santiago
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El Gobierno de Santiago de Compostela ha decidido impulsar por su cuenta la regularización del contrato de la gestión del agua sin pasar por el pleno y recabará todos los datos necesarios sobre su coste y viabilidad antes de elegir el modelo final. Este será, en cualquier caso, concesión o empresa mixta, las dos opciones sobre las que ha girado el debate hasta ahora.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha informado este viernes de esta decisión tomada después de que, en el pasado pleno, decayese la opción de la concesión propuesta por el PSOE. En la comisión creada para su debate fue apoyada de forma mayoritaria por la oposición, que también engloba a las concejalas no adscritas y al PP.

Sin embargo, llegado el pleno, los populares se abstuvieron y esta posición, sumada al 'no' del bipartito, BNG y Compostela Aberta (CA) se mostraron siempre a favor de la empresa mixta, impidió desbloquear el contrato. "El señor Verea, portavoz del PP, es el hombre de las profecías autocumplidas: atasca para demostrar que está atascado", ha denunciado Sanmartín.

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Ante este escenario, su gobierno impulsará la "regularización" del servicio de abastecimiento y saneamiento "sin esperar por quien no quiere enredar". Pueden hacerlo porque, según Sanmartín no habrá un cambio en la gestión, que seguirá siendo indirecta con ambas opciones: "Siempre que no cambies el modelo de gestión, no es necesario un acuerdo plenario".

Si no habían optado por este camino hasta ahora es porque, en el anterior mandato (del socialista Xosé Sánchez Bugallo), BNG y CA habían apoyado una moción del PP para que el debate sobre el modelo de gestión del agua se tuviese en el seno de una comisión creada con ese propósito y luego en el pleno. En esta se debatieron informes encargados a la Cátedra da Auga, en los que el bipartito se ha apoyado para defender su predilección por la empresa mixta.

Siguiente paso

"Ahora, el proceso empieza de la misma manera y coincide la documentación necesaria. En cualquiera de los dos casos, hay que empezar por tener un análisis objetivo de los costes de asistencia de los servicios y de los programas de inversión; y también hay que abordar cuáles serán las tarifas", ha clarificado la alcaldesa.

Por ello, el Ayuntamiento impulsará la "revisión y actualización" de los estudios de coste y viabilidad encargados en su momento por el gobierno anterior y encargará una auditoría de los costes de la presentación actual, tanto de cara a la nueva configuración del servicio como a la liquidación del contrato antiguo.

"Lo más responsable sería haber llegado a un consenso con la mayoría del espectro político para determinar el futuro del servicio, pero no ha podido ser", ha reiterado la alcaldesa, que espera que "todo el mundo reflexione" una vez recaben los datos necesarios.

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Sobre plazos y la expectativa de concluir el proceso antes de que termine el mandato, ha indicado que es "difícil" concretar tiempos porque habrá un proceso de licitación. "Pero creo que, sin ninguna duda, antes de las elecciones, estaremos más que a tiempo para seguir avanzando en el proceso y seguir definiendo ya la fase final", ha añadido.

Apertura de la piscina Santa Isabel

Por otra parte, este domingo, 15 de marzo, se reanudará la actividad deportiva en la piscina de Santa Isabel, con la Liga Máster de Natación. Al día siguiente, el lunes 16, esta equipación reformada abrirá al público en horario habitual: de lunes a viernes de 7.00 a 23.00 horas; sábados de 09.00 a 20.00, y los domingos de 09.00 a 14.00.

La reapertura se producirá después de ejecutarse una obra "importante" que ha contado con una subvención de los fondos Next Generation y que fue solicitada por el equipo de gobierno anterior, aunque le ha correspondido al actual impulsar su ejecución.

La reforma ha mejorado la impermeabilización de la piscina y ha cambiado revestimiento, mientras que, en el resto del pabellón, se ha rehabilitado la fachada y cubierta, se ha mejorado la accesibilidad en general y se han impulsado medidas de eficiencia energética.

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