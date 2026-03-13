Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Concello de Boqueixón mejorará siete pistas municipales con una inversión de 112.000 euros

El proyecto permitirá actuar en 2,8 kilómetros de viarios y reforzar la seguridad vial con nuevos ensanches, cunetas y señalización

Eladio Lois
Eladio Lois
13/03/2026 06:59
Carretera municipal de Boqueixón en la que se realizarán trabajos de mejora del firme
Carretera municipal de Boqueixón en la que se realizarán trabajos de mejora del firme
Cedida
El Concello de Boqueixón ha sacado a licitación un proyecto de mejora de siete carreteras municipales con un presupuesto de 112.681 euros, una actuación que permitirá renovar el firme y reforzar la seguridad en distintos puntos del municipio.

Las obras se financiarán a través del programa POS+ Adicional 2/2025 y el plazo para que las empresas presenten sus ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 25 de marzo.

El proyecto contempla la mejora de la capa de rodadura de 2,8 kilómetros de pistas municipales, con intervenciones sobre una superficie total de 12.984 metros cuadrados. En torno a un kilómetro del trazado será reparado mediante aglomerado en caliente.

Según explicó el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, las actuaciones permitirán “mellorar sensiblemente a seguridade viaria en sete pistas municipais pois, ademais de reparar a capa de rodaxe, tamén imos anchear algunhas pistas, construír unha cuneta de seguridade e colocar nova sinalización viaria, tanto vertical como horizontal”

Actuaciones en varios puntos del municipio

La principal intervención del proyecto será el arreglo de una carretera de 1.389 metros que conecta la parroquia de Vigo con la AC-261, donde además se ampliará el ancho de la vía de 4,5 a 5,5 metros.

También se actuará en la carretera que une A Torre y A Costiña, en Lamas, donde se ampliará medio metro el ancho de la vía a lo largo de 410 metros, pasando igualmente de 4,5 a 5 metros de anchura.

Otra de las actuaciones previstas es la mejora del vial de acceso a Reboredo, donde se aplicará aglomerado en caliente y se construirá una cuneta de seguridad de 40 metros para aumentar la protección de los usuarios de la vía. En este tramo también se renovará la señalización horizontal, con el pintado de las líneas de borde.

Además, el proyecto incluye la reparación de un camino en Lamas a su paso por A Eirexe, así como nuevas actuaciones de aglomerado en la carretera entre A Torre y A Costiña

Mejora de accesos y nueva señalización

Las obras contemplan también la mejora de los accesos a Piñeiro de Arriba y a Noenlle, además de actuaciones en la rúa Monte Ilicino, donde se instalará una nueva señal de Stop para reforzar la seguridad en la circulación.

El Concello de Boqueixón estima que el plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses desde el inicio de las obras.

