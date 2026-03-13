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Santiago de Compostela

El CGAC estrena 'Rumor', la primera exposición individual de la artista Alexandra Ranner en un museo

La muestra presenta una instalación y una película que reflexiona sobre la destrucción y el colapso desde la relación entre arte y arquitectura

Agencias
13/03/2026 17:06
La exposición puede visitarse desde este viernes y recoge el último proyecto de la artista alemana
La exposición puede visitarse desde este viernes y recoge el último proyecto de la artista alemana
Alexandra Ranner
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El Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) acogerá desde este viernes el último trabajo de la artista alemana Alexandra Ranner, 'Rumor', una exposición que plantea una situación de "crisis sistémica absoluta" de "destrucción, demolición y absurdo".

Así lo aseguró el director de las instalaciones, Santiago Olmo, que define a Ranner como una artista "muy singular", "difícil" de encajar en las líneas de la plástica reciente europea y cuyo trabajo está "absolutamente" ligado con la arquitectura.

"Podemos hacer una lectura muy en línea y en paralelo con la situación internacional a través de las imágenes y de las ideas que se plantea en esta exposición", afirma Olmo.

Influenciada por Álvaro Siza

La propia artista ha admitido la influencia que ha ejercido sobre ella la arquitectura del portugués Álvaro Siza. En concreto, durante su etapa de formación, trabajaba en escultura con volúmenes de carácter abstracto que reproducían detalles arquitectónicos que recordaban a su obra.

De hecho, tras formarse en Múnich, la artista se había trasladado a estudiar a Lisboa, donde empezó a trabajar con la idea de interiores arquitectónicos.

Por otro lado, Ranner ha recordado que lleva haciendo películas desde el año 2010 y que, para esta exposición, ha trabajado en su propia película 'Rumor', terminada hace tan solo unas semanas.

Por su parte, la comisaria de la exposición, subraya que el propio diseño arquitectónico del montaje forma parte del discurso de la muestra. Según explica, la exposición se ubica en un piso subterráneo concebido como un espacio que remite a lo que no tiene lugar en la arquitectura, al desecho o residuo que queda fuera de las construcciones convencionales.

Asimismo, destaca que el proyecto, desarrollado a lo largo de tres años, incorpora un elemento que, a su juicio, la arquitectura moderna ha tendido a olvidar: la presencia de otras criaturas. "En la utopía de las vanguardias generalmente se presentan edificios, construcciones, arquitecturas caja donde se mete a las personas y se ignora por completo la naturaleza (...) En esta exposición hay una presencia de todos los seres, y estos seres sobreviven al colapso, a esa destrucción que presenta la obra".

Destaca además que, en vez de reflejar la catástrofe con el hiperrealismo propio de la fotografía, sus obras son herederas de toda la historia del arte y, en consecuencia, esta en concreto presenta una dimensión de "belleza".

Finalmente, el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha agradecido a la artista y a todo su equipo haber elegido Galicia para exponer su último proyecto que, además, se trata de la primera exposición individual de Alexandra Ranner en un centro museístico.

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