Cáritas abre en Santiago una nueva casa de acogida con 10 plazas para personas en situación de vulnerabilidad

Acto de inauguración de la casa de acogida con representantes de Cáritas y del Arzobispado de Santiago Cedida

Cáritas Diocesana de Santiago ha puesto en marcha una nueva casa de acogida en la capital compostelana con capacidad para 10 personas, destinada a ofrecer alojamiento temporal y acompañamiento social a personas en situación de vulnerabilidad o emergencia habitacional.

El recurso está ubicado en la Casa Sacerdotal de San Lázaro, un inmueble cedido por el Arzobispado de Santiago y acondicionado para integrarse en la red asistencial de la entidad. La vivienda ya está en funcionamiento y permitirá dar respuesta a situaciones urgentes de falta de vivienda, proporcionando un espacio digno desde el que iniciar procesos de acompañamiento y reconstrucción personal.

La bendición de las instalaciones tuvo lugar este viernes en un acto presidido por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, acompañado por la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, y por el director de la Interparroquial de Santiago, Carlos Juiz, además de trabajadores y voluntarios de la organización.

Un “signo de esperanza y fraternidad”

Durante el acto, el arzobispo destacó el valor de este nuevo recurso como una muestra del compromiso de la Iglesia con las personas más vulnerables.

“Esta casa es un signo de esperanza y de fraternidad. La Iglesia quiere estar cerca de quienes atraviesan situaciones difíciles, ofreciendo no solo un techo, sino también cercanía, acompañamiento y dignidad”, señaló.

Prieto Fernández subrayó además que la cesión del inmueble responde a la voluntad de poner los recursos de la Iglesia al servicio de quienes más lo necesitan, recordando que las comunidades cristianas están llamadas a ser espacios de acogida.

La vivienda, uno de los principales factores de exclusión

La apertura de esta nueva casa de acogida responde a una realidad social cada vez más preocupante. Según los datos del último informe de la Fundación FOESSA, la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y exclusión social también en Galicia.

En la comunidad, el 26 % de los hogares presenta algún indicador de exclusión residencial. Más de 78.000 hogares soportan gastos excesivos de vivienda, lo que los sitúa por debajo del umbral de pobreza severa tras pagar alquiler o hipoteca.

Además, alrededor de 160.000 personas viven en situación de vivienda insegura, mientras que cerca de 170.000 lo hacen en condiciones de insalubridad, hacinamiento o mala habitabilidad.

Entre 2018 y 2024, el precio de la vivienda en Galicia aumentó un 21 %, mientras que el del alquiler se incrementó un 28 %, situándose la cuota media en 732 euros, muy por encima del crecimiento de los ingresos reales.

Refuerzo de la red de acogida de Cáritas

Esta realidad también se refleja en las personas atendidas por Cáritas Diocesana de Santiago. El 29 % de los hogares acompañados por la entidad presentan algún tipo de exclusión residencial, un porcentaje que ha aumentado ocho puntos desde 2018.

Cada año, 826 personas son acogidas en recursos residenciales gestionados por Cáritas en la diócesis, que incluyen viviendas familiares, dispositivos para personas sin hogar y recursos para mayores en situación de vulnerabilidad.

Con la apertura de esta nueva casa en San Lázaro, la entidad refuerza su red de acogida, combinando alojamiento temporal con acompañamiento social personalizado para favorecer procesos de inclusión y acceso a una vivienda digna.