Santiago de Compostela

Así será la Semana Santa en Santiago | Programación y horarios

Se desarrollará del 27 de marzo al 5 de abril con 17 procesiones organizadas por las once cofradías compostelanas, además de conciertos y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad

Eladio Lois
Eladio Lois
13/03/2026 14:53
La Semana Santa volverá a transformar Santiago de Compostela en un escenario de recogimiento, tradición y cultura. Durante varios días, las calles del casco histórico se llenarán del sonido de tambores y cornetas, del paso solemne de las cofradías y de la presencia de cientos de fieles y visitantes que cada año siguen con atención una de las celebraciones religiosas más significativas de la ciudad.

La programación de este año se desarrollará del 27 de marzo al 5 de abril, con 17 procesiones organizadas por las once cofradías compostelanas, además de un amplio conjunto de actividades culturales y turísticas paralelas. Como novedad, el programa incorpora alternativas detalladas en caso de lluvia, con actos en el interior de los templos para que las celebraciones puedan mantenerse incluso si las condiciones meteorológicas impiden las salidas procesionales. A continuación, algunas de las citas más relevantes.

Viernes de Pasión – 27 de marzo

La primera gran cita será la Procesión de la Virgen de los Dolores, organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores.

La salida tendrá lugar a las 21.00 horas desde la iglesia de San Miguel dos Agros, en la plaza de San Miguel. El recorrido atravesará distintos puntos del casco histórico como la plaza de la Inmaculada, la Catedral, Praterías, la rúa do Vilar, el Toural, la rúa Nova, el Preguntoiro o Cervantes, antes de regresar nuevamente a la plaza de San Miguel.

Sábado de Pasión – 28 de marzo

Uno de los actos más destacados será el Ejercicio del Santo Vía Crucis, organizado por la Junta de Cofradías.

El acto comenzará a las 20.15 horas en la Catedral de Santiago y recorrerá el entorno del casco histórico pasando por la plaza de la Inmaculada, la rúa de San Francisco, el Obradoiro, Fonseca, Praterías, la rúa da Conga y la plaza de la Quintana, para finalizar nuevamente en el interior del templo.

Domingo de Ramos – 29 de marzo

La jornada comenzará con una de las procesiones más populares de la Semana Santa compostelana: la Procesión de la Borriquita.

Procesión semana santa santiago
Procesión de Semana Santa en Santiago

El desfile partirá a las 10.45 horas desde la iglesia de la Orden Franciscana Seglar, junto al convento de San Francisco. El recorrido discurrirá por el Campiño de San Francisco, la rúa de San Francisco, la plaza del Obradoiro, Fonseca y Praterías, hasta llegar a la plaza de la Quintana, donde a las 11.45 horas el arzobispo bendecirá los ramos y palmas.

Martes Santo – 31 de marzo

Una de las procesiones más representativas del día será la Procesión de la Oración en el Huerto de los Olivos y Prendimiento, organizada por la Cofradía Franciscana de la Vera Cruz.

La salida está prevista a las 22.00 horas desde la iglesia de San Francisco. El cortejo recorrerá el Campiño de San Francisco, la rúa de San Francisco, el Obradoiro, Fonseca y la plaza de las Praterías, donde se representará el Prendimiento de Cristo antes de iniciar el regreso al templo.

Miércoles Santo – 1 de abril

El protagonismo del día será para la Procesión de la Humildad, organizada por la Cofradía de la Humildad.

La procesión partirá a las 21.30 horas desde la iglesia de Santa María do Camiño. El recorrido atravesará calles del casco histórico como Travesa, Casas Reais, Cervantes, Preguntoiro, Caldeirería, Tras Salomé, rúa Nova, Xelmírez y la rúa da Conga, antes de realizar estación de penitencia en la Catedral.

Jueves Santo – 2 de abril

Uno de los actos más esperados será la Procesión de la Última Cena del Salvador, organizada por la Cofradía Franciscana de la Vera Cruz.

El desfile saldrá a las 19.30 horas desde la iglesia de San Francisco y recorrerá el Campiño de San Francisco, la rúa de San Francisco, el Obradoiro, Fonseca, Praterías, la rúa do Vilar, el Toural y la rúa Nova, para regresar posteriormente al templo.

Viernes Santo – 3 de abril

La jornada comenzará con el Sermón y Procesión del Santo Encuentro, uno de los actos más multitudinarios de la Semana Santa compostelana.

El evento se celebrará a las 11.00 horas en la plaza de la Quintana. Desde allí partirá la procesión que recorrerá la rúa da Conga, Praterías, la rúa do Vilar, el Toural, la rúa Nova, Xelmírez, Preguntoiro y Cervantes, para continuar hacia el entorno de San Miguel dos Agros, donde finalizará el acto.

Domingo de Resurrección – 5 de abril

La Semana Santa compostelana concluirá con los actos litúrgicos de Pascua, entre ellos la Misa Estacional Solemne de Pascua en la Catedral, que simboliza el final de la Pasión y la celebración de la Resurrección.

Conciertos y apertura de iglesias monumentales

Además de las procesiones, la programación incluye conciertos de música sacra en distintas iglesias del casco histórico y horarios especiales de apertura de templos monumentales, lo que permitirá visitar espacios patrimoniales que habitualmente permanecen cerrados o con acceso restringido.

Durante estos días, Santiago volverá a convertirse en un escenario de tradición, patrimonio y recogimiento, en el que miles de vecinos y visitantes acompañarán el paso de las cofradías por las calles históricas de la ciudad.

