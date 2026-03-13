Mi cuenta

A mostra 'Despunte 2026' exhibe na Fundación Granell os mellores proxectos do alumnado da Mestre Mateo

A exposición reúne 20 traballos finais de estudantes de deseño, escultura, xoiaría e fotografía da Escola de Arte e Superior de Deseño de Santiago

Redacción
13/03/2026 06:31
A directora xeral de FP, Eugenia Pérez, visitou a mostra que pode verse ata o domingo na Fundación Eugenio Granell
A directora xeral de FP, Eugenia Pérez, visitou a mostra que pode verse ata o domingo na Fundación Eugenio Granell
Xunta
A directora xeral de FP, Eugenia Pérez, visitou onte a mostra 'Despunte 2026' na que os alumnos da Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, dependente da Xunta de Galicia, expoñen ao público as súas creacións na Fundación Eugenio Granell de Santiago de Compostela ata o vindeiro domingo día 15.

Trátase dos 20 mellores proxectos finais dos estudantes de diversas titulacións que amosan a diversidade deste centro que é un referente na formación artística en Galicia. Na mostra están representados os alumnos do Grao en Deseño de Produto con propostas centradas na innovación social e na interacción coas persoas; dos ciclos formativos dos graos superiores en Técnicas Escultóricas, con obras que exploran o metal e o mármore desde unha óptica contemporánea; en Xoiaría Artística, con pezas que afondan na xoiaría conceptual e de autor, e en Fotografía, con proxectos de investigación visual cunha marcada mirada crítica.

A representante da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP aproveitou a visita para felicitar aos estudantes polo seu talle artístico e creativo, tal e como se reflicten os proxectos expostos. Esta mostra é o colofón a unha intensa semana que arrancou o pasado xoves coa tradicional gala e desfile Despunte, unha cita consolidada que xa vai pola súa decimo sexta edición, na que estudantes de moda dan a coñecer ante o público as creacións realizadas durante o curso académico.

