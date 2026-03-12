Un ortodoncista de Santiago advierte: dormir mal también afecta a la salud bucodental

El ortodoncista compostelano Juan Carlos Pérez Varela advierte de la relación entre sueño, respiración y salud bucodental Cedida

El ortodoncista gallego Juan Carlos Pérez Varela, director médico de la clínica Maex en Santiago de Compostela, ha recordado con motivo del Día Mundial del Sueño, que se celebra este viernes 13 de marzo, que la calidad del descanso nocturno está estrechamente relacionada con la salud bucodental y el desarrollo facial, especialmente en la infancia.

El especialista subraya que dormir bien no solo es clave para el bienestar general, sino que también influye directamente en la boca y en la forma en que se desarrolla la estructura facial. “Dormir mal o respirar mal durante la noche puede tener consecuencias directas en la boca y en la estructura facial”, advierte el ortodoncista compostelano.

Investigadores del IDIS abren la puerta a tratar la osteoporosis con un medicamento que usan millones de personas Más información

Problemas dentales relacionados con el sueño

Según explica el especialista, los trastornos del sueño o una respiración inadecuada durante la noche pueden favorecer diversos problemas de salud bucodental.

Entre ellos se encuentran el bruxismo, que consiste en el apretamiento o rechinamiento de dientes durante el descanso, la sobrecarga muscular y el dolor en la articulación mandibular. También pueden provocar mayor inflamación de las encías, un incremento del riesgo de enfermedad periodontal y respiración oral, que suele derivar en sequedad bucal.

Esta sequedad se produce cuando una persona respira por la boca durante el sueño, lo que reduce la acción protectora de la saliva frente a bacterias y ácidos y aumenta la vulnerabilidad de los dientes y las encías.

Cómo influye la respiración en el desarrollo facial

La respiración nocturna también puede influir en el desarrollo de la cara y de la boca durante la infancia. Cuando un niño respira principalmente por la boca durante largos periodos, pueden aparecer alteraciones en el crecimiento facial.

Entre los signos más habituales figuran labios entreabiertos en reposo, respiración oral en lugar de nasal, rostro más alargado y estrecho, maxilar superior estrecho, mandíbula retraída, dientes superiores adelantados o lengua baja en lugar de apoyada en el paladar.

Este conjunto de rasgos es conocido como facies adenoidea o cara de respirador oral. En estos casos, explica el especialista, la ortodoncia no solo busca alinear los dientes, sino también mejorar la función respiratoria.

Para ello se emplean tratamientos como la expansión maxilar, que ensancha el paladar y aumenta el espacio de la cavidad nasal, o dispositivos de avance mandibular que ayudan a abrir la vía aérea en pacientes en crecimiento.

La apnea del sueño y sus efectos

Uno de los trastornos respiratorios más relevantes durante el descanso es la apnea obstructiva del sueño, que se produce cuando la respiración se bloquea repetidamente mientras la persona duerme.

Este problema obliga al cerebro a despertar brevemente para recuperar la respiración, lo que impide que el descanso sea reparador aunque se pasen muchas horas en la cama.

En adultos, esta alteración puede provocar cansancio constante, falta de concentración, irritabilidad y mayor riesgo de hipertensión o enfermedades cardiovasculares. En niños, además, puede afectar al crecimiento y al rendimiento escolar, e incluso confundirse con síntomas asociados al trastorno por déficit de atención.

Galicia duerme menos de lo recomendado

La concienciación sobre la calidad del descanso resulta especialmente relevante si se tienen en cuenta los hábitos de sueño de la población. Según estudios sobre descanso, en Galicia la media se sitúa en 7,1 horas de sueño diarias, ligeramente por debajo de las entre siete y nueve horas que recomiendan los especialistas.

Por ello, el ortodoncista compostelano insiste en la importancia de prestar atención no solo al número de horas de descanso, sino también a la forma en que se respira durante el sueño.

“Cada vez hay una mayor conciencia respecto a que la respiración, el sueño y el desarrollo de la boca están profundamente conectados. Detectar estos problemas a tiempo, especialmente en niños, puede mejorar no solo la salud oral, sino también el bienestar general”, señala Pérez Varela.