Santiago de Compostela

Tres deportistas del TK Denodo de Ames compiten en el Campeonato de España cadete de taekwondo

Dmytro Kushniruk, Jorge Nogueiras y Xián Paz representaron al club amiense en la competición celebrada en Alicante con la selección gallega

Eladio Lois
Eladio Lois
12/03/2026 06:10
Concello de Ames
El club TK Denodo de Bertamiráns ha participado en el Campeonato de España cadete de taekwondo, celebrado los días 28 de febrero y 1 de marzo en San Vicente del Raspeig (Alicante), con tres deportistas en la selección gallega: Dmytro Kushniruk, Jorge Nogueiras y Xián Paz.

A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentou o campionato xunto ao presidente da Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente

O Multiúsos Fontes do Sar acolle o Campionato Galego Infantil e a Copa Cadete de Karate

Los jóvenes taekwondistas formaron parte del combinado autonómico que logró la primera posición en el medallero general y femenino, además del segundo puesto en la clasificación masculina, en una de las principales citas del calendario nacional de esta disciplina. 

Un subcampeonato y dos quintos puestos

A nivel individual, los resultados fueron positivos para los representantes del club amiense. El mejor resultado llegó de la mano de Dmytro Kushniruk, conocido deportivamente como Dima, que consiguió proclamarse subcampeón de España tras superar varias rondas previas y disputar una final muy igualada en la lucha por el oro.

Por su parte, Jorge Nogueiras avanzó también en las eliminatorias iniciales, aunque finalmente se quedó a las puertas del podio con un quinto puesto, mejorando su participación del año anterior, cuando debutó con la selección gallega.

En cuanto a Xián Paz, el deportista amiense participaba por primera vez con el combinado autonómico. En su estreno logró superar las rondas previas y alcanzar los cuartos de final, donde cayó en el combate que daba acceso a las medallas. Finalmente, cerró su participación con un meritorio quinto puesto, tras competir hasta el final en su debut en un campeonato nacional. 

La participación de los tres deportistas del TK Denodo en el campeonato nacional supone un nuevo reconocimiento al trabajo que realiza el club de Bertamiráns en la formación de jóvenes taekwondistas y refuerza la presencia del deporte amiense en competiciones de ámbito estatal.

