Santiago reúne a ocho jóvenes cocineros de toda España en la final del concurso ‘Talentos by Abril’

El Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela, acogerá este viernes la final de la cuarta edición del concurso gastronómico ‘Talentos by Abril’, una competición que reunirá a ocho estudiantes de Formación Profesional procedentes de distintos puntos de España.

El certamen busca impulsar el talento de los futuros profesionales de la cocina y fomentar el aprendizaje en torno a la cultura del aceite de oliva virgen extra y el uso de productos locales de calidad.

Los finalistas son Garbiñe Martín, del CIFP Hostelería Ostalaritza LHII de Galdakao; Alberto de las Heras Blázquez, del IES Universidad Laboral de Toledo; Miroslava Rojas Vásquez, del IES Gregorio Prieto de Valdepeñas; Guochuan Pan, del CIFP Simone Ortega de Móstoles; David Wilfrido Velasco, del CIFP Felipe VI de Segovia; Héctor Fandiño, del IES Valle de Aller; Fabio de Barros Gomes, del IES de Foz; y Michael Pacheco, del IES Sanxillao de Lugo.

La competición comenzará a las 15.30 horas, cuando el primer participante iniciará la elaboración de su plato. El resto de concursantes se irán incorporando cada diez minutos.

A partir de las 17.30 horas tendrá lugar la presentación de las propuestas y la cata por parte del jurado, que valorará aspectos como la técnica culinaria, la creatividad, el uso de productos con D.O.P., I.G.P. o sellos de calidad, la integración del aceite de oliva virgen extra y la presentación final de los platos.

Una beca para formarse como chef

El ganador del certamen obtendrá una beca para cursar el Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería en el Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Además, será nombrado cocinero residente de Aceites Abril durante un año, participando en showcookings y actividades promocionales organizadas por la empresa.

La entrega del premio correrá a cargo del director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, y de la directora de marketing de Aceites Abril, Elena Pérez Canal. También está prevista la asistencia del director de Agacal, Martín Alemparte, y de la directora de Galicia Calidade, Ana Méndez.

El nombre del ganador se dará a conocer alrededor de las 19.00 horas, tras la deliberación del jurado.