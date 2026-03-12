Santiago(é)Tapas supera as 33.000 tapas vendidas nesta edición
O concurso gastronómico incrementa nun 10% o consumo respecto ao ano pasado e consolídase como impulso para a hostalaría na tempada baixa
Santiago(é)Tapas continúa a consolidar o seu éxito de participación e consumo. Nesta edición superáronse as 33.000 tapas vendidas, unha cifra que supón un incremento do 10% respecto ao ano anterior e confirma a boa acollida do público e a implicación dos establecementos participantes.
O número de tapas vendidas nesta edición sitúase por riba das 30.000 rexistradas no 2025 e das 25.000 contabilizadas na edición do 2024, que foi a primeira na que se apostou por trasladar o concurso do mes de novembro a febreiro. Deste xeito, Santiago(é)Tapas reafírmase como un evento fundamental para fomentar o consumo durante a temporada baixa, en consonancia co obxectivo municipal de avanzar cara a un modelo turístico máis desestacionalizado.
Entrega de premios
Este luns, 16 de marzo, coñeceremos cales son os dez locais finalistas, así como as tapas gañadoras desta edición. O acto de entrega de premios, con acceso limitado a establecementos participantes así como empresas e entidades patrocinadoras e colaboradoras, celebrarase ás 19.00 horas na Sala Mozart do Auditorio de Galicia.
Durante o acto de entrega de premios do XVII Santiago(é)Tapas tamén se realizará o sorteo dunha estadía de dúas noites con almorzo no Hotel Gaio 7 en Santiago, cortesía de Vimbio, entre todas as persoas que votaron polas tapas a través dos códigos QR que se atopaban nos locais participantes.