Santiago de Compostela

Santiago(é)Tapas supera as 33.000 tapas vendidas nesta edición

O concurso gastronómico incrementa nun 10% o consumo respecto ao ano pasado e consolídase como impulso para a hostalaría na tempada baixa

Redacción
12/03/2026 06:38
Os dez locais finalistas e as tapas gañadoras da XVII edición daranse a coñecer este luns nun acto na Sala Mozart do Auditorio de Galicia
Concello de Santiago
Santiago(é)Tapas continúa a consolidar o seu éxito de participación e consumo. Nesta edición superáronse as 33.000 tapas vendidas, unha cifra que supón un incremento do 10% respecto ao ano anterior e confirma a boa acollida do público e a implicación dos establecementos participantes.

O número de tapas vendidas nesta edición sitúase por riba das 30.000 rexistradas no 2025 e das 25.000 contabilizadas na edición do 2024, que foi a primeira na que se apostou por trasladar o concurso do mes de novembro a febreiro. Deste xeito, Santiago(é)Tapas reafírmase como un evento fundamental para fomentar o consumo durante a temporada baixa, en consonancia co obxectivo municipal de avanzar cara a un modelo turístico máis desestacionalizado.

Representantes das entidades implicadas no certame xunto a unha das creacións participantes nesta edición

XVII Santiago(é)Tapas: o concurso gastronómico que dinamiza Compostela en inverno

Más información

Entrega de premios

Este luns, 16 de marzo, coñeceremos cales son os dez locais finalistas, así como as tapas gañadoras desta edición. O acto de entrega de premios, con acceso limitado a establecementos participantes así como empresas e entidades patrocinadoras e colaboradoras, celebrarase ás 19.00 horas na Sala Mozart do Auditorio de Galicia.

Durante o acto de entrega de premios do XVII Santiago(é)Tapas tamén se realizará o sorteo dunha estadía de dúas noites con almorzo no Hotel Gaio 7 en Santiago, cortesía de Vimbio, entre todas as persoas que votaron polas tapas a través dos códigos QR que se atopaban nos locais participantes.

