Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago aspira a convertirse en Ciudad Europea de la Ciencia en 2028 con una candidatura liderada por la Xunta

El proyecto conectará la capital gallega con ciudades de Polonia e Italia y busca reforzar la visibilidad internacional de la investigación en Galicia

Eladio Lois
Eladio Lois
12/03/2026 17:03
El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo
La propuesta incluye festivales, talleres y actividades científicas en colaboración con las tres universidades gallegas
Europa Press
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Xunta de Galicia ha formalizado la candidatura para que Santiago de Compostela sea elegida Ciudad Europea de la Ciencia en 2028, dentro de la convocatoria europea Science Comes to Town, un programa impulsado por la Comisión Europea para acercar la ciencia a la sociedad mediante actividades divulgativas.

La propuesta, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, culmina varios meses de trabajo con el objetivo de reforzar el papel de Galicia en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Un proyecto inspirado en el Camino de Santiago

El proyecto presentado lleva por nombre ‘Ways’ y toma como referencia el Camino de Santiago como símbolo de intercambio cultural y movilidad.

La iniciativa plantea una programación compartida entre Santiago de Compostela, Gdynia (Polonia) y las ciudades italianas de Rávena y Módena, creando un recorrido europeo que conecte a la ciudadanía con la ciencia a través de actividades culturales y divulgativas. 

La candidatura está liderada por la Xunta y cuenta con la participación de el Concello de Santiago y de las tres universidades públicas gallegas: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo y Universidade da Coruña.

Las actividades podrían desarrollarse en los distintos campus universitarios, con la colaboración también de la Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica, que participará en la organización de iniciativas de divulgación.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, destacó que el proceso será exigente, ya que se trata de una convocatoria muy competitiva. No obstante, subrayó que conseguir esta distinción permitiría visibilizar el trabajo científico que se desarrolla en Galicia y atraer nuevos proyectos e inversiones en investigación e innovación

Festivales científicos y concursos europeos

La programación prevista incluiría festivales de ciencia, talleres, actividades educativas y eventos abiertos al público con el objetivo de fomentar el interés por la investigación y fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad.

Además, Galicia podría acoger dos concursos europeos dirigidos a jóvenes investigadores, EUCYS y TalentON, iniciativas destinadas a reconocer el talento científico emergente y promover vocaciones investigadoras entre la juventud.

Hasta ahora ninguna ciudad española ha obtenido el reconocimiento de Ciudad Europea de la Ciencia, por lo que, de prosperar la candidatura, Santiago de Compostela se convertiría en la primera en lograr esta distinción.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A alcaldesa Goretti Sanmartín e o concelleiro Xan Duro visitaron a carpa informativa instalada na Praza do Toural con motivo do Día Mundial do Ril

Alcer Coruña instala no Toural unha carpa informativa polo Día Mundial do Ril
Adriana Quesada
El músico estadounidense Paul Collins

Paul Collins actuará el 14 de marzo en la Sala Capitol acompañado por Océano Eskizo
Eladio González Lois
El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo

Santiago aspira a convertirse en Ciudad Europea de la Ciencia en 2028 con una candidatura liderada por la Xunta
Eladio González Lois
Goretti Sanmartín valoró la sentencia que ratifica la titularidad pública del Pazo de Meirás tras años de reclamación institucional y social

Sanmartín celebra que el Supremo confirme que el Pazo de Meirás pertenece al Estado
Agencias