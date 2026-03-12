Santiago aspira a convertirse en Ciudad Europea de la Ciencia en 2028 con una candidatura liderada por la Xunta

La propuesta incluye festivales, talleres y actividades científicas en colaboración con las tres universidades gallegas Europa Press

La Xunta de Galicia ha formalizado la candidatura para que Santiago de Compostela sea elegida Ciudad Europea de la Ciencia en 2028, dentro de la convocatoria europea Science Comes to Town, un programa impulsado por la Comisión Europea para acercar la ciencia a la sociedad mediante actividades divulgativas.

La propuesta, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, culmina varios meses de trabajo con el objetivo de reforzar el papel de Galicia en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Un proyecto inspirado en el Camino de Santiago

El proyecto presentado lleva por nombre ‘Ways’ y toma como referencia el Camino de Santiago como símbolo de intercambio cultural y movilidad.

La iniciativa plantea una programación compartida entre Santiago de Compostela, Gdynia (Polonia) y las ciudades italianas de Rávena y Módena, creando un recorrido europeo que conecte a la ciudadanía con la ciencia a través de actividades culturales y divulgativas.

La candidatura está liderada por la Xunta y cuenta con la participación de el Concello de Santiago y de las tres universidades públicas gallegas: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo y Universidade da Coruña.

Las actividades podrían desarrollarse en los distintos campus universitarios, con la colaboración también de la Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica, que participará en la organización de iniciativas de divulgación.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, destacó que el proceso será exigente, ya que se trata de una convocatoria muy competitiva. No obstante, subrayó que conseguir esta distinción permitiría visibilizar el trabajo científico que se desarrolla en Galicia y atraer nuevos proyectos e inversiones en investigación e innovación.

Festivales científicos y concursos europeos

La programación prevista incluiría festivales de ciencia, talleres, actividades educativas y eventos abiertos al público con el objetivo de fomentar el interés por la investigación y fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad.

Además, Galicia podría acoger dos concursos europeos dirigidos a jóvenes investigadores, EUCYS y TalentON, iniciativas destinadas a reconocer el talento científico emergente y promover vocaciones investigadoras entre la juventud.

Hasta ahora ninguna ciudad española ha obtenido el reconocimiento de Ciudad Europea de la Ciencia, por lo que, de prosperar la candidatura, Santiago de Compostela se convertiría en la primera en lograr esta distinción.