Sanmartín celebra que el Supremo confirme que el Pazo de Meirás pertenece al Estado

Goretti Sanmartín valoró la sentencia que ratifica la titularidad pública del Pazo de Meirás tras años de reclamación institucional y social

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y ha reivindicado que "la constancia y la movilización acaba dando sus frutos" para lograr que el inmueble "por fin sea del pueblo".

En declaraciones a los medios en un acto del BNG compostelano, la nacionalista ha manifestado que este es el final de un proceso en el que el Bloque "tuvo una función muy importante", así como "la movilización social".

En esta línea, ha destacado que los nacionalistas, desde las instituciones, cooperaron en este proceso, poniendo como ejemplo que desde la Diputación de A Coruña se constituyó "la junta prodevolución del Pazo" y se hizo "un informe que determinaba que se trata de una apropiación indebida".

Por ello, ha aseverado que hoy es "un día de fiesta" porque el Pazo de Meirás es "un símbolo del franquismo, de una época" que, ha apuntado, "tardamos mucho en dejar atrás". "Es el símbolo de la lucha y de como el trabajo, la constancia y la movilización acaban dando sus frutos. Por fin conseguimos que sea del pueblo", ha proclamado.

Con anterioridad a esta sentencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ya había condenado a la familia del dictador Francisco Franco a restituir al Ayuntamiento de Santiago las esculturas de Abraham e Isaac atribuidas al Mestre Mateo que formaban parte del Pórtico de la Gloria de la Catedral.