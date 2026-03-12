Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Sanmartín celebra que el Supremo confirme que el Pazo de Meirás pertenece al Estado

La alcaldesa destaca que "la constancia y la movilización social" hicieron posible recuperar para el público un símbolo del franquismo

Agencias
12/03/2026 16:57
Goretti Sanmartín valoró la sentencia que ratifica la titularidad pública del Pazo de Meirás tras años de reclamación institucional y social
Goretti Sanmartín valoró la sentencia que ratifica la titularidad pública del Pazo de Meirás tras años de reclamación institucional y social
Turismo Galicia
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y ha reivindicado que "la constancia y la movilización acaba dando sus frutos" para lograr que el inmueble "por fin sea del pueblo".

En declaraciones a los medios en un acto del BNG compostelano, la nacionalista ha manifestado que este es el final de un proceso en el que el Bloque "tuvo una función muy importante", así como "la movilización social".

En esta línea, ha destacado que los nacionalistas, desde las instituciones, cooperaron en este proceso, poniendo como ejemplo que desde la Diputación de A Coruña se constituyó "la junta prodevolución del Pazo" y se hizo "un informe que determinaba que se trata de una apropiación indebida".

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada por la presidenta del patronato del Museo do Pobo Galego y los dos últimos exacaldes de la ciudad en el acto para presentar al público las estatuas

Compostela abre al público las esculturas del Mestre Mateo recuperadas tras 70 años

Más información

Por ello, ha aseverado que hoy es "un día de fiesta" porque el Pazo de Meirás es "un símbolo del franquismo, de una época" que, ha apuntado, "tardamos mucho en dejar atrás". "Es el símbolo de la lucha y de como el trabajo, la constancia y la movilización acaban dando sus frutos. Por fin conseguimos que sea del pueblo", ha proclamado.

Con anterioridad a esta sentencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ya había condenado a la familia del dictador Francisco Franco a restituir al Ayuntamiento de Santiago las esculturas de Abraham e Isaac atribuidas al Mestre Mateo que formaban parte del Pórtico de la Gloria de la Catedral.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A alcaldesa Goretti Sanmartín e o concelleiro Xan Duro visitaron a carpa informativa instalada na Praza do Toural con motivo do Día Mundial do Ril

Alcer Coruña instala no Toural unha carpa informativa polo Día Mundial do Ril
Adriana Quesada
El músico estadounidense Paul Collins

Paul Collins actuará el 14 de marzo en la Sala Capitol acompañado por Océano Eskizo
Eladio González Lois
El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo

Santiago aspira a convertirse en Ciudad Europea de la Ciencia en 2028 con una candidatura liderada por la Xunta
Eladio González Lois
Goretti Sanmartín valoró la sentencia que ratifica la titularidad pública del Pazo de Meirás tras años de reclamación institucional y social

Sanmartín celebra que el Supremo confirme que el Pazo de Meirás pertenece al Estado
Agencias