Paul Collins actuará el 14 de marzo en la Sala Capitol acompañado por Océano Eskizo

El músico estadounidense Paul Collins Cedida

La Sala Capitol de Santiago de Compostela acogerá el próximo 14 de marzo el concierto del músico estadounidense Paul Collins, una de las figuras históricas del power pop y del rock de finales de los años setenta. La actuación comenzará a las 21.00 horas y contará como banda invitada con Océano Eskizo, un nuevo proyecto formado por músicos veteranos de la escena rock de A Coruña.

Cartel del concierto de Paul Collins y Océano Eskizo en la Sala Capitol de Santiago Cedida

Las entradas tienen un precio de 19 euros en venta anticipada —más gastos de gestión— y 22 euros en taquilla, mientras que la apertura de puertas está prevista para las 20.30 horas.

Una referencia del power pop

Paul Collins es conocido por su trayectoria como miembro fundador de The Nerves junto a Peter Case y Jack Lee y por su posterior carrera con The Beat, banda con la que inició una prolífica trayectoria discográfica a finales de los años setenta.

Imagen promocional del grupo The Beat, una de las bandas más emblemáticas de Paul Collins y referente del power pop desde finales de los años setenta Cedida

Su primer álbum con The Beat es considerado por muchos seguidores como una obra de referencia del power pop, con canciones como ‘Rock & Roll Girl’, ‘Walking Out of Love’, ‘You Won’t Be Happy’, ‘Don’t Wait Up for Me Tonight’ o ‘Different Kind of Girl’.

A lo largo de su carrera ha publicado más de una docena de discos, consolidándose como uno de los nombres más influyentes del género. En la actualidad se encuentra presentando un repertorio que combina los grandes clásicos de su trayectoria con temas de su último trabajo, ‘Stand Back And Take A Good Look’, acompañado por los músicos Octavio Vinck, Juancho López y Ginés Martínez.

Un nuevo proyecto de la escena rock gallega

El concierto contará también con la actuación de Océano Eskizo, un grupo formado por músicos con una larga trayectoria en la escena rock de A Coruña.

Los integrantes del grupo gallego Océano Eskizo Cedida

La banda reúne a Johnny Rotring, voz de Radio Océano; Pedro Granell, líder de Los Eskizos y Kozmic Muffin; Ricardo Saavedra, fundador de Deluxe; Beni González-Dans, exintegrante de Viuda Gómez; y Luis Jarri, batería de Eskizos.

El proyecto combina punk, power pop y rock, con una mezcla de potencia guitarrera, ironía y espíritu reivindicativo.

Su primer concierto tuvo lugar en la sala Mardi Gras de A Coruña, donde lograron llenar el recinto, consolidando el interés por esta nueva formación surgida de la unión de músicos de distintas generaciones del rock gallego.