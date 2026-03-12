Nueve alumnos del CIFP Politécnico de Santiago comienzan sus prácticas de FP Dual en Bioetanol Galicia

Alumnado del CIFP Politécnico de Santiago durante su llegada a la planta Bioetanol Galicia en Curtis Cedida

La planta Bioetanol Galicia, situada en el polígono industrial de Curtis, ha recibido esta semana al alumnado del primer curso del ciclo de FP Dual en Planta Química impulsado en colaboración con el CIFP Politécnico de Santiago, un centro de referencia en la formación en el ámbito de la química.

Un total de nueve estudiantes —cinco hombres y cuatro mujeres— inician ahora la fase práctica del programa tras varios meses de formación académica en las aulas. Durante los próximos cinco meses completarán 680 horas de prácticas en la biorrefinería, con el objetivo de conocer de primera mano el funcionamiento y la operativa de una instalación industrial de estas características.

Además, el alumnado recibirá una remuneración de 900 euros netos al mes, una cuantía superior a la prevista inicialmente en el programa formativo.

Formación práctica en la planta

Durante las primeras semanas, los estudiantes participarán en un proceso intensivo de integración en la organización, que les permitirá familiarizarse con el funcionamiento de la planta y sus procesos productivos.

Posteriormente se incorporarán a la dinámica habitual de los departamentos de Logística y Producción, además de recibir formación específica en prevención de riesgos, un aspecto clave en el trabajo dentro de una instalación industrial.

El director de la planta, Noé Pestonit, destacó que la empresa trabaja en nuevos proyectos vinculados con el desarrollo sostenible, que pueden ofrecer interesantes oportunidades profesionales para el alumnado participante en el ciclo.

Un ciclo de 2.000 horas

Este programa forma parte de un ciclo formativo de 2.000 horas, diseñado conjuntamente entre la empresa y el CIFP Politécnico de Santiago. Dentro de esta formación, un 35% del aprendizaje se desarrolla directamente en la empresa, lo que permite al alumnado combinar conocimientos teóricos con experiencia profesional real.

La iniciativa busca facilitar la inserción laboral de futuros profesionales especializados en procesos industriales y químicos, al tiempo que responde a la demanda de personal cualificado en este sector.