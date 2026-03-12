Mi cuenta

Santiago de Compostela

Maite Flores, tras las elecciones de la USC: “Tiñamos confianza na remontada, pero non chegamos ao respaldo suficiente”

La profesora agradece el apoyo recibido durante la campaña y asegura que se pone “a disposición da reitora Crujeiras” para contribuir a mejorar la universidad

Eladio Lois
Eladio Lois
12/03/2026 11:07
Maite Flores, candidata a rectora de la USC
Maite Flores, candidata a rectora de la USC
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La catedrática de Óptica Maite Flores ha felicitado públicamente a la catedrática de Estatística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras, elegida este miércoles como primera rectora en los 531 años de historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), tras conocerse el resultado de las elecciones al rectorado.

Rosa Crujeiras Casais

Rosa Crujeiras, primera rectora de la historia de la USC

En un mensaje difundido tras la votación, Flores aseguró que “o único que procede é felicitala, a ela e ao seu equipo”, reconociendo la victoria de su rival en los comicios y el respaldo obtenido por la candidatura encabezada por Crujeiras.

La profesora explicó que durante la campaña trató de mostrarse “como son: penso que unha persoa sensata, correcta, directa e coherente”, y añadió que los resultados de las elecciones no cambiarán su forma de actuar. 

Reconocimiento de la derrota

Flores afirmó que en este proceso electoral “aquí só había dúas candidatas e dúas opcións: gañar ou perder”, por lo que consideró innecesario “xogar aos acertixos para saber quen perdeu”.

Según señaló, su equipo confiaba en que el apoyo a su candidatura fuese creciendo durante las últimas semanas. “Tiñamos confianza na remontada, porque percibiamos que os apoios á nosa candidatura ían a máis, pero non chegamos ao respaldo suficiente para gañar e esa é a única realidade que vale”, manifestó.

Tras el resultado de la votación, la catedrática indicó que volverá a su actividad académica habitual en la Universidade de Santiago de Compostela. “A partir de hoxe Maite Flores volve ser unha profesora e unha investigadora máis da USC, que pasa a estar a disposición da reitora Crujeiras para, con toda a humildade do mundo, axudar a construír unha universidade mellor”, señaló. 

Agradecimiento al equipo y a la comunidad universitaria

La candidata también quiso agradecer el trabajo de su equipo durante la campaña electoral, destacando su implicación y compromiso durante las últimas semanas. Asimismo, expresó su reconocimiento a los medios de comunicación por el seguimiento del proceso y dedicó unas palabras a su familia por el apoyo recibido durante este periodo.

Flores aseguró que la campaña le ha permitido adquirir nuevos aprendizajes: “Din os que saben de eleccións que unhas veces gáñase e outras apréndese. E a verdade é que eu aprendín moito nesta campaña. No persoal, foi como un mestrado acelerado”.

Pese al resultado final, la profesora subrayó el afecto recibido durante el proceso electoral: “nesta campaña sentinme moi moi querida e quédome con iso”.

Para cerrar su valoración, citó una frase atribuida a Julio Anguita que, según explicó, un periodista le recordó durante la campaña ante la posibilidad de no ganar las elecciones: “Quéiranme menos e vótenme máis”.

