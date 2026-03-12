Las familias numerosas gallegas tendrán descuentos en atención oftalmológica

Mi cuenta

AGAFAN firma un convenio en Santiago para mejorar el acceso a la salud visual de más de 9.000 personas

Eladio Lois
Eladio Lois
12/03/2026 06:42
Representantes de Miranza Instituto Gómez-Ulla y AGAFAN tras la firma del acuerdo de colaboración
El Miranza Instituto Gómez-Ulla y la Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) han formalizado un acuerdo de colaboración para mejorar el acceso a servicios especializados de salud visual para las familias numerosas asociadas a la entidad en Galicia.

El convenio permitirá que 1.811 familias socias de AGAFAN, que agrupan a más de 9.000 beneficiarios, puedan acceder a consultas oftalmológicas, pruebas diagnósticas y cirugías con descuentos en la clínica situada en Santiago de Compostela.

El acuerdo busca fomentar la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos especializados en el ámbito de la salud visual, un aspecto que ambas entidades consideran fundamental para la calidad de vida en todas las etapas.

El director gerente de la clínica, Javier Gómez-Ulla, señaló que la iniciativa pretende facilitar el acceso a servicios especializados y promover la prevención desde edades tempranas. “Nuestro objetivo es facilitar el acceso a una atención oftalmológica de calidad y fomentar la prevención desde edades tempranas. Colaboraciones como la que iniciamos con AGAFAN nos permiten contribuir al cuidado de la salud visual de las familias y acompañarlas en todas las etapas de la vida”, afirmó.

Por su parte, el presidente de AGAFAN, Luis Sánchez, subrayó el impacto económico que puede tener la atención sanitaria para familias con varios hijos. “Las familias numerosas afrontan a menudo un importante esfuerzo económico para cubrir las necesidades de salud de todos sus hijos, por lo que iniciativas como esta contribuyen a reducir esa carga y a garantizar una adecuada prevención y cuidado de la salud visual”, señaló. Una red oftalmológica con presencia internacional

