La Sede de Afundación en Santiago acoge más de 50 fotografías de Chema Madoz hasta agosto

Una de las fotografías de Chema Madoz incluidas en la exposición ‘La naturaleza de las cosas’ Cedida

La Sede de Afundación en Santiago de Compostela inaugurará el próximo 26 de marzo la exposición ‘La naturaleza de las cosas’, una muestra del fotógrafo Chema Madoz que reúne una selección de imágenes realizadas desde 1982 hasta la actualidad. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de agosto.

Comisariada por Oliva María Rubio y organizada en colaboración con La Fábrica, la propuesta plantea un recorrido por la trayectoria del artista madrileño, considerado uno de los fotógrafos más destacados de la escena contemporánea española.

Más de 50 fotografías

La exposición reúne más de medio centenar de imágenes que exploran la relación entre los objetos cotidianos y los elementos de la naturaleza. En sus composiciones, Madoz transforma elementos aparentemente simples en escenas cargadas de poesía visual y asociaciones inesperadas.

La exposición reúne más de 50 imágenes creadas por Chema Madoz desde 1982 hasta la actualidad Cedida

Entre las fotografías incluidas en la muestra aparecen imágenes en las que una jaula se convierte en una nube, un cubo de hielo adopta la forma de un regalo o unas notas musicales caen como si fueran las ramas de un árbol. Estas combinaciones invitan al espectador a reinterpretar los objetos y a descubrir nuevas lecturas en lo cotidiano.

A lo largo de su carrera, el fotógrafo ha trabajado principalmente en blanco y negro, un rasgo característico de su obra que refuerza el carácter simbólico y conceptual de sus imágenes.

Uno de los fotógrafos españoles más reconocidos

Chema Madoz (Madrid, 1958) es uno de los fotógrafos españoles más consagrados e influyentes. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Nacional de Fotografía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Además, fue el primer autor español vivo al que el Museo Reina Sofía dedicó una exposición retrospectiva, consolidando su posición dentro del panorama artístico internacional.

Cultura y solidaridad

Afundación organizará visitas guiadas para centros educativos y para el público general, con el objetivo de acercar la obra del fotógrafo a diferentes públicos.

La exposición forma parte también del programa solidario Cultura por alimentos, impulsado por la Obra Social de ABANCA en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos. Los visitantes podrán depositar alimentos no perecederos en contenedores habilitados en la sede de Afundación, que posteriormente serán distribuidos entre familias en riesgo de exclusión de Santiago y su entorno.