Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Sede de Afundación en Santiago acoge más de 50 fotografías de Chema Madoz hasta agosto

La muestra, que se inaugura el 26 de marzo y podrá visitarse hasta el 29 de agosto, propone un viaje visual por el realismo poético y las asociaciones inesperadas entre objetos y naturaleza

Eladio Lois
Eladio Lois
12/03/2026 06:41
Una de las fotografías de Chema Madoz incluidas en la exposición ‘La naturaleza de las cosas’
Una de las fotografías de Chema Madoz incluidas en la exposición ‘La naturaleza de las cosas’
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Sede de Afundación en Santiago de Compostela inaugurará el próximo 26 de marzo la exposición ‘La naturaleza de las cosas’, una muestra del fotógrafo Chema Madoz que reúne una selección de imágenes realizadas desde 1982 hasta la actualidad. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de agosto.

Comisariada por Oliva María Rubio y organizada en colaboración con La Fábrica, la propuesta plantea un recorrido por la trayectoria del artista madrileño, considerado uno de los fotógrafos más destacados de la escena contemporánea española. 

Más de 50 fotografías

La exposición reúne más de medio centenar de imágenes que exploran la relación entre los objetos cotidianos y los elementos de la naturaleza. En sus composiciones, Madoz transforma elementos aparentemente simples en escenas cargadas de poesía visual y asociaciones inesperadas.

La exposición reúne más de 50 imágenes creadas por Chema Madoz desde 1982 hasta la actualidad
La exposición reúne más de 50 imágenes creadas por Chema Madoz desde 1982 hasta la actualidad
Cedida

Entre las fotografías incluidas en la muestra aparecen imágenes en las que una jaula se convierte en una nube, un cubo de hielo adopta la forma de un regalo o unas notas musicales caen como si fueran las ramas de un árbol. Estas combinaciones invitan al espectador a reinterpretar los objetos y a descubrir nuevas lecturas en lo cotidiano.

A lo largo de su carrera, el fotógrafo ha trabajado principalmente en blanco y negro, un rasgo característico de su obra que refuerza el carácter simbólico y conceptual de sus imágenes. 

Uno de los fotógrafos españoles más reconocidos

Chema Madoz (Madrid, 1958) es uno de los fotógrafos españoles más consagrados e influyentes. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Nacional de Fotografía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Además, fue el primer autor español vivo al que el Museo Reina Sofía dedicó una exposición retrospectiva, consolidando su posición dentro del panorama artístico internacional. 

Cultura y solidaridad

Afundación organizará visitas guiadas para centros educativos y para el público general, con el objetivo de acercar la obra del fotógrafo a diferentes públicos.

La exposición forma parte también del programa solidario Cultura por alimentos, impulsado por la Obra Social de ABANCA en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos. Los visitantes podrán depositar alimentos no perecederos en contenedores habilitados en la sede de Afundación, que posteriormente serán distribuidos entre familias en riesgo de exclusión de Santiago y su entorno.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Estefanía Padullés, autora de ‘Memoria de sombra y bosque’

Estefanía Padullés presenta en Santiago su libro ‘Memoria de sombra y bosque’
Eladio González Lois
El espectáculo combina música, humor y cocina para promover hábitos alimentarios saludables

Cerca de 700 escolares asistirán en Santiago al musical ‘Máis Saaabor!’ sobre alimentación saludable
Eladio González Lois
Representantes de Miranza Instituto Gómez-Ulla y AGAFAN tras la firma del acuerdo de colaboración

Las familias numerosas gallegas tendrán descuentos en atención oftalmológica
Eladio González Lois
Una de las fotografías de Chema Madoz incluidas en la exposición ‘La naturaleza de las cosas’

La Sede de Afundación en Santiago acoge más de 50 fotografías de Chema Madoz hasta agosto
Eladio González Lois