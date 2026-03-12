Mi cuenta

Santiago de Compostela

JET se suma al cartel del Underfest Xacobeo

La banda australiana actuará por primera vez en Galicia el 22 de julio

Eladio Lois
Eladio Lois
12/03/2026 13:48
El festival Underfest Xacobeo continúa desvelando la programación de su novena edición con la confirmación de un concierto muy esperado: el primer directo en Galicia de la banda australiana JET, que actuará el 22 de julio en Santiago de Compostela dentro del ciclo “Bites”.

El anuncio llega después del arranque de la programación de 2026 con el concierto del músico estadounidense Jeff Tweedy, líder de Wilco, que inauguró la edición de este año el pasado 8 de febrero en el Teatro Colón de A Coruña con todas las entradas agotadas. 

Una de las bandas de rock más populares de las últimas décadas

El grupo de Melbourne irrumpió con fuerza en la escena internacional en 2003 gracias a su álbum debut ‘Get Born’, que incluía canciones que marcaron a toda una generación de aficionados al rock como ‘Are You Gonna Be My Girl’, ‘Rollover DJ’ o ‘Cold Hard Bitch’.

Desde entonces, JET ha construido una trayectoria consolidada en la escena internacional, con más de 6,5 millones de discos vendidos en todo el mundo, varios discos de platino en Australia, Estados Unidos y Reino Unido y un importante seguimiento en plataformas digitales, donde suman millones de oyentes mensuales.

Su segundo álbum, ‘Shine On’ (2006), reforzó su éxito con nuevos temas destacados como ‘Put Your Money Where Your Mouth Is’, ‘Bring It On Back’ o ‘Rip It Up’, que consolidaron al grupo como uno de los referentes del rock melódico de la década. 

Regreso a los escenarios y gira internacional

Tras un periodo de inactividad, la banda volvió a reunirse en 2023 con motivo del 20 aniversario de ‘Get Born’, retomando los conciertos y revisitando en directo el disco que les dio fama mundial. Ese mismo año fueron incluidos en el ARIA Hall Of Fame, uno de los principales reconocimientos de la industria musical australiana.

En 2025, el grupo ha continuado con su actividad en directo con una gira por Estados Unidos y actuaciones en festivales internacionales como Corona Capital, NOS Alive o Mad Cool, además de compartir escenario con Lenny Kravitz en su gira por Australia.

El concierto en Santiago será una ocasión poco habitual para disfrutar de su potente directo en un formato de aforo reducido, una de las señas de identidad del Underfest Xacobeo. 

Un festival consolidado en Galicia

Con ocho ediciones celebradas y abonos agotados en todas ellas, el Underfest Xacobeo se ha consolidado como uno de los festivales más singulares del panorama musical gallego, con una programación caracterizada por su diversidad y por la combinación de artistas consagrados y nuevas propuestas.

Por su escenario han pasado más de 150 artistas internacionales, entre ellos Paul Weller, Michael Kiwanuka, Redd Kross, Ash, Peaches, John Grant, Slowdive, Villagers, Richard Hawley, Benjamin Clementine, Patrick Watson o The Psychedelic Furs.

El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través del programa Concertos do Xacobeo, de la Diputación de Pontevedra mediante la marca Rías Baixas Fest, y con la colaboración de SON Estrella Galicia.

Las entradas para el concierto de JET ya están a la venta y los poseedores del abono completo del Underfest Xacobeo 2026 podrán acceder a precios reducidos.

