Estefanía Padullés presenta en Santiago su libro ‘Memoria de sombra y bosque’

Estefanía Padullés, autora de ‘Memoria de sombra y bosque’ Cedida

La librería Follas Novas de Santiago de Compostela acogerá este sábado 14 de marzo a las 12.30 horas la presentación del libro ‘Memoria de sombra y bosque’, una obra de la escritora e ilustradora Estefanía Padullés, autora catalana afincada en Galicia.

El acto contará con la presencia de la propia autora, que compartirá con el público los detalles de esta publicación, en un encuentro literario que reunirá a lectores y personas interesadas en su trabajo creativo.

Un encuentro literario en Follas Novas

Durante la presentación participarán también la traductora María Fe González Fernández y la directora de la Editora de Hércules de Ediciones, Laura Rodríguez, quienes acompañarán a Padullés en la conversación sobre el proceso de creación de la obra.

El evento tendrá lugar en la librería Follas Novas, situada en la rúa Montero Ríos, número 37, uno de los espacios habituales de la programación cultural y literaria de Santiago.