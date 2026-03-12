El BNG convoca un acto ante los juzgados de Fontiñas para animar a recuperar nombres y apellidos en gallego
La convocatoria tendrá lugar este jueves a las 12.30 horas frente a los juzgados de Fontiñas y contará con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Santiago celebrará este jueves, 12 de marzo, un acto frente a los juzgados de Fontiñas para animar a la ciudadanía a recuperar sus nombres y apellidos en su forma original gallega. La convocatoria tendrá lugar a las 12.30 horas y contará con la participación de militantes, simpatizantes y de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.
La iniciativa forma parte de la campaña Pronúnciate!, que la formación nacionalista está desarrollando a nivel nacional con el objetivo de visibilizar y promover la recuperación de las formas gallegas de muchos nombres y apellidos que, según señalan desde el BNG, fueron modificados o castellanizados a lo largo de los siglos, especialmente durante la etapa franquista.
Desde el BNG defienden que recuperar la forma gallega de los nombres y apellidos es “unha expresión de liberdade, dignidade e coherencia coa nosa identidade colectiva”, además de un ejercicio de justicia histórica que contribuye a preservar la riqueza lingüística del país.
La formación nacionalista señala que numerosos apellidos habituales en Galicia presentan versiones castellanizadas. Entre los ejemplos más frecuentes figuran Iglesias, Rey, Blanco, Otero o Lorenzo, frente a las formas gallegas Igrexas o Eirexas, Rei, Branco, Outeiro o Lourenzo.
En este sentido, estudios como la Cartografía dos apelidos de Galiza, elaborada por la Universidade de Santiago de Compostela, analizan la evolución de estos apellidos y su distribución en el territorio.
Cómo cambiar el nombre o los apellidos
La campaña también busca informar a las personas interesadas sobre cómo realizar el cambio oficial de nombre o apellido para recuperar su forma gallega.
Según explican desde el BNG, el procedimiento es sencillo y consiste en presentar en el juzgado el certificado literal de nacimiento —y, en caso de personas casadas, también el certificado de matrimonio— junto con un formulario que puede descargarse desde la web del partido. Posteriormente, es necesario solicitar cita en el juzgado para completar el trámite.
Asimismo, la Real Academia Galega ha desarrollado en su página web herramientas de consulta para nombres y apellidos, en las que se explica el origen y la evolución de muchas de estas formas.