El BNG convoca un acto ante los juzgados de Fontiñas para animar a recuperar nombres y apellidos en gallego

Juzgados de Santiago de Compostela EP

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Santiago celebrará este jueves, 12 de marzo, un acto frente a los juzgados de Fontiñas para animar a la ciudadanía a recuperar sus nombres y apellidos en su forma original gallega. La convocatoria tendrá lugar a las 12.30 horas y contará con la participación de militantes, simpatizantes y de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

La Escuela Gallega de Consejeros inaugura en Santiago su tercera edición con una llamada a profesionalizar la empresa familiar Más información

La iniciativa forma parte de la campaña Pronúnciate!, que la formación nacionalista está desarrollando a nivel nacional con el objetivo de visibilizar y promover la recuperación de las formas gallegas de muchos nombres y apellidos que, según señalan desde el BNG, fueron modificados o castellanizados a lo largo de los siglos, especialmente durante la etapa franquista.

Desde el BNG defienden que recuperar la forma gallega de los nombres y apellidos es “unha expresión de liberdade, dignidade e coherencia coa nosa identidade colectiva”, además de un ejercicio de justicia histórica que contribuye a preservar la riqueza lingüística del país.

La formación nacionalista señala que numerosos apellidos habituales en Galicia presentan versiones castellanizadas. Entre los ejemplos más frecuentes figuran Iglesias, Rey, Blanco, Otero o Lorenzo, frente a las formas gallegas Igrexas o Eirexas, Rei, Branco, Outeiro o Lourenzo.

En este sentido, estudios como la Cartografía dos apelidos de Galiza, elaborada por la Universidade de Santiago de Compostela, analizan la evolución de estos apellidos y su distribución en el territorio.