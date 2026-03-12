Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El BNG convoca un acto ante los juzgados de Fontiñas para animar a recuperar nombres y apellidos en gallego

La convocatoria tendrá lugar este jueves a las 12.30 horas frente a los juzgados de Fontiñas y contará con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

Eladio Lois
Eladio Lois
12/03/2026 06:14
Juzgados de Santiago de Compostela
Juzgados de Santiago de Compostela
EP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Santiago celebrará este jueves, 12 de marzo, un acto frente a los juzgados de Fontiñas para animar a la ciudadanía a recuperar sus nombres y apellidos en su forma original gallega. La convocatoria tendrá lugar a las 12.30 horas y contará con la participación de militantes, simpatizantes y de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

La tercera edición de la Escuela Gallega de Consejeros se celebra en el Club Financiero de Santiago hasta mayo

La Escuela Gallega de Consejeros inaugura en Santiago su tercera edición con una llamada a profesionalizar la empresa familiar

Más información

La iniciativa forma parte de la campaña Pronúnciate!, que la formación nacionalista está desarrollando a nivel nacional con el objetivo de visibilizar y promover la recuperación de las formas gallegas de muchos nombres y apellidos que, según señalan desde el BNG, fueron modificados o castellanizados a lo largo de los siglos, especialmente durante la etapa franquista. 

Desde el BNG defienden que recuperar la forma gallega de los nombres y apellidos es “unha expresión de liberdade, dignidade e coherencia coa nosa identidade colectiva”, además de un ejercicio de justicia histórica que contribuye a preservar la riqueza lingüística del país.

La formación nacionalista señala que numerosos apellidos habituales en Galicia presentan versiones castellanizadas. Entre los ejemplos más frecuentes figuran Iglesias, Rey, Blanco, Otero o Lorenzo, frente a las formas gallegas Igrexas o Eirexas, Rei, Branco, Outeiro o Lourenzo.

En este sentido, estudios como la Cartografía dos apelidos de Galiza, elaborada por la Universidade de Santiago de Compostela, analizan la evolución de estos apellidos y su distribución en el territorio. 

Cómo cambiar el nombre o los apellidos

La campaña también busca informar a las personas interesadas sobre cómo realizar el cambio oficial de nombre o apellido para recuperar su forma gallega.

Según explican desde el BNG, el procedimiento es sencillo y consiste en presentar en el juzgado el certificado literal de nacimiento —y, en caso de personas casadas, también el certificado de matrimonio— junto con un formulario que puede descargarse desde la web del partido. Posteriormente, es necesario solicitar cita en el juzgado para completar el trámite.

Asimismo, la Real Academia Galega ha desarrollado en su página web herramientas de consulta para nombres y apellidos, en las que se explica el origen y la evolución de muchas de estas formas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Estefanía Padullés, autora de ‘Memoria de sombra y bosque’

Estefanía Padullés presenta en Santiago su libro ‘Memoria de sombra y bosque’
Eladio González Lois
El espectáculo combina música, humor y cocina para promover hábitos alimentarios saludables

Cerca de 700 escolares asistirán en Santiago al musical ‘Máis Saaabor!’ sobre alimentación saludable
Eladio González Lois
Representantes de Miranza Instituto Gómez-Ulla y AGAFAN tras la firma del acuerdo de colaboración

Las familias numerosas gallegas tendrán descuentos en atención oftalmológica
Eladio González Lois
Una de las fotografías de Chema Madoz incluidas en la exposición ‘La naturaleza de las cosas’

La Sede de Afundación en Santiago acoge más de 50 fotografías de Chema Madoz hasta agosto
Eladio González Lois