Santiago de Compostela

El aeropuerto de Santiago pierde casi un 30% de pasajeros en febrero

La terminal compostelana registró 130.533 usuarios y 1.030 operaciones, muy por debajo de las cifras del mismo mes de 2025

Eladio Lois
Eladio Lois
12/03/2026 12:24
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Redacción
El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el mes de febrero con 130.533 pasajeros, lo que supone un descenso del 29,8% respecto al mismo mes de 2025, según los datos de tráfico difundidos este jueves por Aena.

Una excursión compuesta por decenas de turistas en el Casco Histórico de Santiago

Santiago pierde 16.000 pernoctaciones en enero y marca su peor dato desde 2018

Del total de viajeros registrados en la terminal compostelana, 128.708 utilizaron vuelos comerciales. De ellos, 105.771 se desplazaron en rutas nacionales, mientras que 22.937 lo hicieron en conexiones internacionales

Durante el segundo mes del año, el aeropuerto compostelano gestionó 1.030 movimientos de aeronaves, lo que representa una caída del 33,9% en comparación con febrero del año pasado.

De estas operaciones, 939 correspondieron a vuelos comerciales. En concreto, 752 fueron conexiones nacionales y 187 internacionales

Descenso en lo que va de año

En el conjunto de los dos primeros meses de 2026, el aeropuerto de Santiago ha registrado 263.612 pasajeros, lo que supone un 29,5% menos que en el mismo periodo de 2025.

En ese mismo intervalo, la infraestructura aeroportuaria compostelana ha gestionado 2.098 vuelos, un 31,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. 

En contraste con la evolución de la terminal compostelana, los aeropuertos del Grupo Aena cerraron febrero con 25,4 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 3,7% respecto a febrero de 2025.

