El aeropuerto de Santiago pierde casi un 30% de pasajeros en febrero

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el mes de febrero con 130.533 pasajeros, lo que supone un descenso del 29,8% respecto al mismo mes de 2025, según los datos de tráfico difundidos este jueves por Aena.

Del total de viajeros registrados en la terminal compostelana, 128.708 utilizaron vuelos comerciales. De ellos, 105.771 se desplazaron en rutas nacionales, mientras que 22.937 lo hicieron en conexiones internacionales.

Durante el segundo mes del año, el aeropuerto compostelano gestionó 1.030 movimientos de aeronaves, lo que representa una caída del 33,9% en comparación con febrero del año pasado.

De estas operaciones, 939 correspondieron a vuelos comerciales. En concreto, 752 fueron conexiones nacionales y 187 internacionales.

Descenso en lo que va de año

En el conjunto de los dos primeros meses de 2026, el aeropuerto de Santiago ha registrado 263.612 pasajeros, lo que supone un 29,5% menos que en el mismo periodo de 2025.

En ese mismo intervalo, la infraestructura aeroportuaria compostelana ha gestionado 2.098 vuelos, un 31,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En contraste con la evolución de la terminal compostelana, los aeropuertos del Grupo Aena cerraron febrero con 25,4 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 3,7% respecto a febrero de 2025.