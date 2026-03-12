Mi cuenta

Santiago de Compostela

Cerca de 700 escolares asistirán en Santiago al musical ‘Máis Saaabor!’ sobre alimentación saludable

La propuesta de Culturactiva Produccións se representará este jueves para alumnado de Primaria dentro de la programación educativa de Afundación

Eladio Lois
Eladio Lois
12/03/2026 06:50
El espectáculo combina música, humor y cocina para promover hábitos alimentarios saludables
El espectáculo combina música, humor y cocina para promover hábitos alimentarios saludables
Cedida
El Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela acogerá este jueves 12 de marzo una nueva cita de la programación de teatro para escolares impulsada por Afundación, la Obra Social de ABANCA. Se trata del espectáculo musical ‘Máis Saaabor!’, de Culturactiva Produccións, una propuesta escénica centrada en la gastronomía y la alimentación saludable.

La obra se representará en dos funciones, a las 10.00 y a las 12.00 horas, y contará con la asistencia de cerca de 700 estudiantes de 3º y 4º de Educación Primaria procedentes de una decena de centros educativos de Santiago y de localidades cercanas.

El espectáculo llega tras el éxito de ‘Saaabor!’, montaje que obtuvo el Premio del Público en el Festiclown de 2018. En esta nueva propuesta, dos chefs conducen al público a través de una visita cómica al mundo de los fogones, en la que se combinan música en directo, magia, humor y ritmo.

La puesta en escena busca acercar al alumnado al mundo de la cocina, promover una alimentación equilibrada y fomentar el consumo de productos de proximidad, todo ello a través de un formato teatral pensado para el público infantil. 

Teatro como herramienta educativa

Las artes escénicas ocupan un lugar destacado dentro de la programación educativa que Afundación organiza cada curso para los centros escolares. Estas actividades buscan complementar la formación del alumnado mediante propuestas culturales que fomenten valores y competencias transversales.

Según la entidad, el teatro constituye una herramienta útil para estimular la capacidad de observación, favorecer el diálogo y desarrollar habilidades sociales, además de potenciar aspectos como la creatividad, la autoestima o el trabajo en equipo.

