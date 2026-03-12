Bertamiráns inaugurará este sábado una nueva zona de autocaravanas con una macroconcentración de 150 vehículos

Área de autocaravanas de Bertamiráns, situada en el lugar de As Pateiras Concello de Ames

El Concello de Ames inaugurará este sábado, 14 de marzo, a las 11.00 horas, la nueva área de autocaravanas de Bertamiráns, una infraestructura ubicada en el lugar de As Pateiras que busca reforzar la apuesta municipal por el turismo itinerante. El acto institucional contará con la presencia del alcalde y concejal de Turismo, Blas García; el vicepresidente y diputado de Turismo de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira; y la presidenta de la Asociación Galega de Autocaravanas, María del Mar García.

La nueva zona dispone de 15 plazas de estacionamiento para autocaravanas, con dimensiones de 7,5 por 3,5 metros, además de una plaza adaptada para personas con movilidad reducida con mayor superficie. El espacio cuenta también con servicios para el vaciado de aguas grises y negras, suministro de agua potable y alumbrado público.

La actuación ha supuesto una inversión de 68.437 euros, financiada en un 80% por la Deputación da Coruña y en un 20% por el Concello de Ames.

Según explicó el alcalde y concejal de Turismo, Blas García, la creación de esta nueva área permitirá trasladar el actual espacio situado en la rúa das Pesqueiras, que presenta dificultades de acceso y un espacio limitado. Además, destacó que con esta infraestructura el municipio podrá ofrecer mejores servicios a quienes recorren el territorio en autocaravana, sumándose a la zona existente en O Milladoiro.

Concentración de unas 150 autocaravanas

Coincidiendo con la inauguración, la Asociación Galega de Autocaravanas y el Concello de Ames organizan una concentración en la que participarán alrededor de 150 autocaravanas entre los días 13 y 15 de marzo.

Debido a este encuentro, la avenida José Luis Azcárraga permanecerá en sentido único —dirección Covas-Bertamiráns— desde las 15.00 horas del viernes 13 hasta las 20.00 horas del domingo 15, ya que los vehículos estacionarán en batería a lo largo de esta vía.

El programa de actividades comenzará el viernes a las 17.00 horas con la recepción de los participantes. El sábado se celebrará la inauguración oficial de la nueva área y por la tarde, a las 17.00 horas, se realizará la entrega de ropa encargada por los socios de la asociación y se habilitará un mostrador de productos.

La concentración finalizará el domingo 15 de marzo, jornada en la que la Asociación Galega de Autocaravanas celebrará su asamblea general ordinaria a las 10.00 horas, antes de dar por concluido el encuentro a las 13.00 horas.