As Cancelas celebra los Oscar con un Paseo de la Fama en Santiago y el sorteo de un año de cine gratis

Cinesa, en As Cancelas As Cancelas

El Centro Comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela, celebrará la temporada de los Premios Oscar con una serie de actividades especiales que incluirán un Paseo de la Fama propio, promociones para los visitantes y el sorteo de un año de cine gratis.

La iniciativa se desarrollará principalmente los días 13 y 14 de marzo, cuando los clientes del centro podrán participar en un “rasca y gana” para conseguir entradas de cine gratuitas. La promoción estará activa en horario de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Para participar será necesario presentar un ticket de compra de 20 euros o más de cualquiera de los establecimientos del centro en el punto de atención al cliente.

Un Paseo de la Fama en Santiago

Como parte de la campaña, el centro comercial ha creado su propio Paseo de la Fama, inspirado en el conocido Walk of Fame de Los Ángeles.

Durante todo el mes de marzo, la planta baja del centro estará decorada con estrellas personalizadas, algunas de ellas vinculadas a los propios visitantes. A través de las redes sociales del centro comercial se ha puesto en marcha un sorteo para que algunos clientes puedan tener su propia estrella en este espacio.

Cine y cartelera con títulos nominados

Las entradas que se consigan en la promoción podrán utilizarse para disfrutar de la programación de Cinesa, las salas de cine situadas en el propio centro comercial.

Entre las películas que forman parte de la cartelera se encuentra ‘Marty Supreme’, una de las candidatas a Mejor Película en la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Entre las favoritas a la estatuilla también figuran títulos como ‘Los pecadores (Sinners)’, ‘Una batalla tras otra’, ‘Hamnet’ o ‘Valor sentimental’, mientras que otras producciones presentes en distintas categorías incluyen ‘Frankenstein’, ‘Train Dreams’ o ‘Las guerreras de K-Pop’.