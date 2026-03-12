Antonio López destaca el “apoyo muy sólido” logrado por Rosa Crujeiras tras las elecciones al rectorado de la USC

El anterior rector de la USC USC - Archivo

El rector saliente de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, ha felicitado este miércoles a la catedrática de Estatística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras, elegida nueva rectora de la institución tras las elecciones celebradas en la universidad.

En un audio remitido a los medios de comunicación tras conocerse los resultados del proceso electoral, López destacó que Crujeiras obtuvo el 61,65% del voto ponderado, lo que, a su juicio, supone “un apoyo muy sólido para afrontar los futuros años” al frente de la institución académica.

Alta participación en el proceso electoral

El rector saliente también puso en valor la alta participación registrada durante la jornada electoral, un aspecto que, según señaló, refuerza la legitimidad del resultado.

“La alta participación legitima mucho la elección de la nueva rectora”, señaló Antonio López, que quiso además agradecer la implicación de todas las candidatas que participaron en el proceso.

En este sentido, trasladó su reconocimiento a Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira, a quienes agradeció “por participar tan intensamente” en las elecciones al rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela.

Llamamiento al consenso en la comunidad universitaria

Antonio López destacó también el respaldo obtenido por Crujeiras como una base sólida para su futuro mandato y para afrontar los retos de la universidad en los próximos años.

En este sentido, consideró que el resultado electoral “le permitirá también superar las controversias que se pudieron generar sobre la campaña” y avanzar hacia un mayor entendimiento dentro de la institución.

El rector saliente señaló además que este respaldo facilitará que la nueva rectora pueda “tejer el mejor consenso de toda la comunidad universitaria para lograr los mejores éxitos para el futuro”.