Alcer Coruña instala no Toural unha carpa informativa polo Día Mundial do Ril
A entidade ofreceu medicións gratuítas e actividades para concienciar sobre a prevención da enfermidade renal crónica
Hoxe é o Día Mundial do Ril, que cumpre este 2026 20 anos e faino baixo o lema común "Saúde renal para todos: coidando á xente, protexendo o planeta". Por este motivo a Alcer Coruña estivo ao longo do día na Praza do Toural cunha carpa informativa, ademais de ofrecer medicións gratuítas de tensión e glicosa, actividades de nutrición e reparto de mazás.
Esta actividade contou coa colaboración da concellería de Dereitos e Servizos Sociais e pretende concienciar á veciñanza sobre a importancia da prevención fronte á enfermidade renal crónica, unha “epidemia silenciosa que tén unha taxa de infradiagnóstico superior ao 40%”.
Ademais, ao longo do mes haberá en Diaverum Santiago unha campaña informativa para a prevención da enfermidade renal dirixida a familiares das persoas que realizan tratamento de hemodiálese, e no HM La Esperanza, ademais da campaña informativa, terán un vídeo sobre o coidado e saúde nutricional.
A alcaldesa e o concelleiro de Mobilidade e Convivencia visitaron a carpa informativa e realizaron as probas de glucosa e tensión. Goretti Sanmartín e Xan Duro aproveitaron para agradecerlle ao coordinador de Alcer Coruña, Alfredo Saborido, o traballo que vén desenvolvendo a entidade na concienciación sobre a enfermidade renal crónica e na promoción da doazón de órganos.
A Enfermidade Renal Crónica aféctalle ao 15% da poboación española. Tal e como explica Alcer, de seguir a tendencia actual, a patoloxía rematará por ser padecida por un terzo das persoas maiores de 65 anos, e no 2040 suporá a quinta causa de mortalidade en España. Na última década, a patoloxía aumentou en máis dun 30% en España e actualmente son máis de 68.000 os e as pacientes en tratamento de diálise ou con transplante. No 2024, en Galicia iniciaron tratamento renal substitutivo 2.025 pacientes e foron intervidas para transplante 2.062 persoas.