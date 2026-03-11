Mi cuenta

Santiago de Compostela

Un viaje por la historia del calzado y la moda a través de una nueva conferencia en Santiago

La investigadora de la Universidad de Vigo Mónica Rey Cabezudo analizará este miércoles en la RSEAPS el valor histórico y cultural de esta prenda

Eladio Lois
Eladio Lois
11/03/2026 06:11
Imagen de los botines conservados en el patrimonio de la RSEAPS que centrarán la conferencia sobre historia de la moda y el calzado
Imagen de los botines conservados en el patrimonio de la RSEAPS que centrarán la conferencia sobre historia de la moda y el calzado
Cedida
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS) acogerá este miércoles, 11 de marzo, una conferencia dedicada a explorar la historia de la moda y el calzado a partir de una pieza conservada en el patrimonio de la institución compostelana.

La investigadora y doctora de la Universidad de Vigo, Mónica Rey Cabezudo, protagonizará la charla titulada “Pisando como en una pasarela: el calzado y la moda a través de los botines de la RSEAPS”, en la que analizará el valor histórico y cultural de esta pieza de calzado vinculada a los fondos de la Real Sociedad.

El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala de Juntas de la sede de la RSEAPS, situada en la plaza Salvador de Parga, 4, y forma parte de la programación de 2026 del ciclo “La RSEAPS y sus fondos artísticos”, una iniciativa impulsada por la entidad en colaboración con el Grupo de Investigación IACOBUS de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela

Patrimonio, moda e investigación

La conferencia se centrará en los botines conservados en la colección de la RSEAPS, una pieza que permitirá recorrer distintos momentos de la historia de la moda y comprender la evolución del calzado desde una perspectiva histórica y patrimonial.

A través de este objeto, la investigadora abordará cuestiones relacionadas con las tendencias estéticas, los usos sociales del calzado y su significado cultural, situando la pieza dentro del contexto histórico en el que fue creada. 

La ponente será presentada por la profesora titular y vicedecana de la Facultad de Geografía e Historia de la USC, María Dolores Barral Rivadulla, mientras que el acto estará conducido por el presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, Francisco Loimil Garrido.

La asistencia a la conferencia será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala. Además, una vez finalizada la intervención, el público podrá formular preguntas a la investigadora.

La Real Sociedad retransmitirá también el evento en directo a través de su canal de YouTube, facilitando así el seguimiento de la conferencia para quienes no puedan asistir presencialmente.

