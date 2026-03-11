Mi cuenta

Santiago recupera a memoria das protestas estudantís do 68 con un proxecto interactivo e un paseo guiado

As iniciativas ‘Antes de maio’ e ‘Venceremos nós’ revisitan as mobilizacións estudantís antifranquistas que se adiantaron ao maio francés

Redacción
11/03/2026 06:48
A concelleira de Memoria Histórica presentou as dúas propostas xunto a Irene Pin e Óscar Senra, que buscan divulgar entre a cidadanía e o alumnado os feitos acontecidos en Compostela na primavera de 1968
A concelleira de Memoria Histórica presentou as dúas propostas xunto a Irene Pin e Óscar Senra, que buscan divulgar os feitos acontecidos en Compostela na primavera de 1968
Concello de Santiago
A concelleira de Memoria Histórica, Míriam Louzao, presentou este martes dúas iniciativas que recuperan a historia das protestas estudantís do 68 na cidade baixo o selo ‘Compostela é memoria’: o proxecto interactivo Antes de maio’ e o paseo guiado ‘Venceremos nós’, que convidan a revisitar os acontecementos desde novas perspectivas.

Míriam Louzao sinalou que Santiago tivo un papel relevante na chamada primavera do 68, que chegou en marzo, adiantándose ao maio francés. Para lembralo, o Teatro Principal acollerá a presentación de ‘Antes de maio’, un pioneiro proxecto que combina ficción e documental recreando estes feitos, e o paseo ‘Venceremos nós’ percorrerá as rúas da cidade para mergullarnos no contexto da época. As dúas propostas son de balde, a primeira con entrada libre no Teatro Principal o martes 17 de marzo ás 20.30 horas e segunda con inscrición previa.

A concelleira recordou que no curso 67-68 dous eventos anticiparon en Compostela o famoso maio francés, mesmo baixo a ditadura franquista. Máis de mil estudantes protagonizaron un feche pacífico no edificio central da Universidade de Santiago de Compostela, hoxe a Facultade de Xeografía e Historia, desaloxado ao terceiro día pola Policía Armada. A finais de mes, unha asemblea en Medicina foi tamén desaloxada violentamente polos grises, con detidos e feridos.

“Estes son os dous feitos máis sonados dunhas protestas que estenderon unha folga estudantil durante case dous meses, reivindicando a democratización da universidade. Mais por baixo, a mocidade estaba a botarlle un pulso ao Franquismo, loitando por un cambio de réxime e a chegada da democracia. A pesar do avanzado na primavera do 68, é pouca a xente que coñece hoxe estes feitos e a súa relevancia”, reflexionou Louzao.

Na rolda de prensa participaron tamén Irene Pin, da cooperativa Aqueladas, e Óscar Senra, integrante de Maos Innovación Social. Irene Pin destacou o carácter interactivo da proposta ‘Antes de maio’, mentres que Óscar Senra animou a participar nos roteiros guiados que esta semana percorrerán Compostela para afondar no contexto histórico daquelas mobilizacións do 68 baixo o lema ‘Venceros nós’.

O proxecto mestura ficción e documental cun formato de novela visual no que os usuarios poden tomar decisións no transcurso da historia
O proxecto mestura ficción e documental cun formato de novela visual no que os usuarios poden tomar decisións no transcurso da historia
marzo68

‘Antes de maio’

O audiovisual ‘Antes de maio’ é un proxecto de Aqueladas, mestura de ficción e documental, que recibiu o Premio a Proxectos Culturais Singulares para a Mellora Social da Deputación da Coruña. Co formato dunha novela visual -un tipo de experiencia interactiva próxima a un videoxogo narrativo sinxelo, que combina textos, deseños artísticos e toma de decisións-, sitúa ao público na pel dunha estudante de primeiro no curso 67-68, que terá que escoller como implicarse nas protestas estudantís.

Esta singular proposta terá unha proxección interactiva o vindeiro martes 17 de marzo, ás 20.30 no Teatro Principal, con entrada libre ata completar aforo. O público deberá votar en tempo real co móbil, decidindo en común o devir do relato. Ademais, a iniciativa percorrerá varios centros de ensino da cidade, para achegar ao alumnado este episodio histórico.

‘Venceremos nós’

O paseo guiado ‘Venceremos nós’, xurdido ao abeiro deste audiovisual, completa a aposta do Concello por recuperar e divulgar a memoria do 68 en Compostela. O percorrido polas rúas da cidade trasládanos ás mobilizacións estudantís e sociais antifranquistas, que se adiantaron ás coñecidas revoltas do maio francés.

Levaranse a cabo catro sesións guiadas do paseo nesta semana. Serán o xoves 12 ás 19 h, o venres 13 ás 19 h e o sábado 14 de marzo ás 12 h e ás 16.30 h. Hai prazas limitadas e requírese inscrición previa a través da web.

Porén, existirá ademais unha versión dixital autoguiada que poderá facerse a través da mesma web, con versión en galego e en inglés, onde se recollen con texto e audio as diferentes paradas deste percorrido. A páxina xa está en aberto e a súa versión en inglés estará dispoñible a finais de marzo.

