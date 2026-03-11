Santiago convoca el 17 de marzo la Comisión de Facenda para abordar los presupuestos de 2026
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, señala que el proyecto supera los 148 millones de euros e incorpora propuestas de las concejalas no adscritas y del PSdeG
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que se convocó para el próximo martes 17 de marzo a la Comisión de Facenda para someter los Presupuestos municipales a consideración.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras ser preguntada por el estado de los Presupuestos municipales de 2026, que cuentan con una cuantía que supera los 148 millones, durante su visita al barrio de Fontiñas.
Posteriormente, será convocado el Pleno municipal para someterlos a votación. Con respecto a los apoyos, la mandataria local ha señalado que tras hablar con las concejalas no adscritas y con el Partido Socialista se introdujeron en el proyecto algunas de sus propuestas.
"Así que entendemos que es lógico que exista un apoyo a estos presupuestos", ha asegurado.