Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago convoca el 17 de marzo la Comisión de Facenda para abordar los presupuestos de 2026

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, señala que el proyecto supera los 148 millones de euros e incorpora propuestas de las concejalas no adscritas y del PSdeG

Agencias
11/03/2026 06:47
Goretti Sanmartín
Sanmartín avanzó que, tras el paso por la Comisión de Facenda, los presupuestos municipales serán sometidos a votación en un pleno
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que se convocó para el próximo martes 17 de marzo a la Comisión de Facenda para someter los Presupuestos municipales a consideración.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras ser preguntada por el estado de los Presupuestos municipales de 2026, que cuentan con una cuantía que supera los 148 millones, durante su visita al barrio de Fontiñas.

Posteriormente, será convocado el Pleno municipal para someterlos a votación. Con respecto a los apoyos, la mandataria local ha señalado que tras hablar con las concejalas no adscritas y con el Partido Socialista se introdujeron en el proyecto algunas de sus propuestas.

"Así que entendemos que es lógico que exista un apoyo a estos presupuestos", ha asegurado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A concelleira de Memoria Histórica presentou as dúas propostas xunto a Irene Pin e Óscar Senra, que buscan divulgar entre a cidadanía e o alumnado os feitos acontecidos en Compostela na primavera de 1968

Santiago recupera a memoria das protestas estudantís do 68 con un proxecto interactivo e un paseo guiado
Redacción
A exposición, realizada en colaboración coa asociación Morcegos de Galicia, ofrece información divulgativa

O proxecto ecoBosque impulsa unha exposición itinerante sobre os morcegos e o seu papel nos ecosistemas
Redacción
Goretti Sanmartín

Santiago convoca el 17 de marzo la Comisión de Facenda para abordar los presupuestos de 2026
Agencias
A exposición, que poderá visitarse ata o 6 de setembro no segundo andar do Museo Centro Gaiás, propón un percorrido pola arte galega

A primavera chega ao Museo Centro Gaiás coa exposición 'As estacións do ano'
Adriana Quesada