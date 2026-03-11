Rosa Crujeiras, primera rectora de la historia de la USC

Rosa Crujeiras Casais USC

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) tendrá por primera vez en su historia una mujer al frente de la institución. La catedrática de Estadística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras ha sido elegida este miércoles rectora tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones con 1.397 votos ponderados, frente a los 721 obtenidos por la catedrática de Óptica Maite Flores. También se registraron 148 votos ponderados en blanco.

Rosa Crujeiras: "Os premios están ben, pero queremos estar en lugares de decisión" Más información

La proclamación provisional de la rectora electa se realizará este jueves 12 de marzo, mientras que entre el 13 y el 20 de marzo se abrirá el plazo para presentar posibles recursos ante la Comisión Electoral Central. La proclamación definitiva tendrá lugar el 23 de marzo.

Amplio respaldo en todos los sectores

Crujeiras se impuso en los distintos sectores de la comunidad universitaria que participan en el sistema de votación ponderada de la USC. En concreto, obtuvo 666 votos ponderados del Sector I (personal docente e investigador con vinculación permanente), 150 del Sector II (resto del personal docente e investigador), 424 del Sector III (estudiantado) y 157 del Sector IV (personal técnico de gestión, administración y servicios).

Por su parte, Maite Flores logró 414 votos ponderados en el Sector I, 83 en el Sector II, 169 en el Sector III y 55 en el Sector IV.

En total se emitieron 9.664 votos, con niveles de participación destacados entre el profesorado y el personal de administración y servicios. En concreto, la participación fue del 87,37% en el Sector I, 59,37% en el Sector II, 26,99% en el Sector III y 77,75% en el Sector IV.

Trayectoria académica e investigadora

Rosa M. Crujeiras es catedrática de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización de la USC.

Licenciada en Matemáticas por la Universidade de Santiago de Compostela en 2001, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en 2003 y se doctoró en Estadística e Investigación Operativa en 2007. Posteriormente desarrolló su etapa posdoctoral en la Université catholique de Louvain, en Bélgica.

Su investigación se centra en el ámbito de la estadística no paramétrica, con publicaciones en revistas científicas internacionales de gran prestigio como Journal of the American Statistical Association o Annals of Applied Statistics. A lo largo de su carrera ha colaborado con investigadores de disciplinas diversas, entre ellas ecología, geografía, ingeniería química, lingüística, economía o ciencias de la computación.

Entre los reconocimientos recibidos destacan el Premio al Nuevo Talento Científico Femenino 2023 de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y, en 2024, el Premio a la Mejor Contribución Metodológica en Estadística, otorgado por la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa y la Fundación BBVA.

Experiencia en gestión universitaria

Además de su trayectoria investigadora, Crujeiras cuenta con una amplia experiencia en gestión universitaria. Fue secretaria académica del Instituto de Matemáticas entre 2010 y 2013 y posteriormente vicedecana de la Facultad de Matemáticas hasta 2015.

Ese mismo año pasó a formar parte del equipo de gobierno de la USC como adjunta a la Vicerrectoría de Comunicación y Coordinación, con competencias en calidad, y más tarde asumió responsabilidades como vicerrectora.

Entre 2021 y 2025 ejerció como directora científica del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga).

También ha desarrollado una intensa actividad docente en las facultades de Matemáticas, Biología, Enfermería y Filología, así como en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, y ha dirigido siete tesis doctorales. Además, participa como evaluadora para la Agencia Estatal de Investigación y forma parte del comité asesor del IAMAT2 en la Universidad Pública de Navarra.