Primer avance de participación en las elecciones a rectora de la USC: solo ha votado el 12% del alumnado

Estudiantes de la USC Santi Alvite

La Universidade de Santiago de Compostela ha difundido este miércoles el primer avance de participación en las elecciones que decidirán a la primera rectora de la historia de la institución. La comunidad universitaria está llamada a votar a lo largo de toda la jornada en un proceso que se desarrolla de forma electrónica.

Según los datos publicados a las 12.00 horas, el Sector I, correspondiente al profesorado doctor con vinculación permanente, registra una participación del 48,97%. En el Sector II, que agrupa al resto de categorías del personal docente e investigador, el porcentaje de voto alcanza el 27,76%.

En el caso del Sector III, formado por el estudiantado matriculado en titulaciones oficiales, la participación se sitúa en el 12,88%, mientras que el Sector IV, correspondiente al personal técnico de gestión, administración y servicios, alcanza el 50,22%, el dato más elevado en este primer balance de la jornada electoral.

Comparación con la primera vuelta

La universidad también ha difundido los datos registrados a la misma hora durante la primera vuelta de estas elecciones, lo que permite comparar la evolución de la participación.

En aquel momento, a las 12.00 horas había votado el 57,6% del profesorado doctor con vinculación permanente, el 35% del resto del personal docente e investigador, el 10,7% del estudiantado y el 49,6% del personal técnico de gestión, administración y servicios.

Participación por sectores

En el caso del Sector I, correspondiente al profesorado permanente, algunas de las participaciones más altas se registran en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (65%), la Facultad de Óptica e Optometría (62,50%), la Facultad de Ciencias (60,87%) y la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (60%).

En el Sector III, correspondiente al estudiantado, los niveles de participación son más moderados, aunque destacan la Facultad de Matemáticas (36,08%), la Facultad de Óptica e Optometría (26,72%) o la Facultad de Física (19,31%). Precisamente, estas son facultades a las que se encuentran vinculadas ambas candidatas.

En el Sector IV, relativo al personal técnico de gestión, administración y servicios, la participación alcanza el 53,40% en el campus de Lugo y el 49,74% en el campus de Santiago.

Segundo avance a las 16.00 horas

La votación continuará abierta durante toda la jornada hasta las 18.00 horas, momento en el que se cerrará el sistema electrónico de voto.

Antes de eso, la USC hará público un segundo y último avance de participación a las 16.00 horas, tras el cual se procederá al escrutinio para conocer quién será la persona que dirigirá la institución durante los próximos seis años.