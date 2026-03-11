Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Primer avance de participación en las elecciones a rectora de la USC: solo ha votado el 12% del alumnado

El primer balance, difundido a las 12.00 horas, muestra una alta participación del personal de administración y del profesorado permanente que contrasta con la escasa implicación del estudiantado

Eladio Lois
Eladio Lois
11/03/2026 12:24
Estudiantes de la USC
Estudiantes de la USC
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Universidade de Santiago de Compostela ha difundido este miércoles el primer avance de participación en las elecciones que decidirán a la primera rectora de la historia de la institución. La comunidad universitaria está llamada a votar a lo largo de toda la jornada en un proceso que se desarrolla de forma electrónica.

Según los datos publicados a las 12.00 horas, el Sector I, correspondiente al profesorado doctor con vinculación permanente, registra una participación del 48,97%. En el Sector II, que agrupa al resto de categorías del personal docente e investigador, el porcentaje de voto alcanza el 27,76%.

Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC

Cómo votar este miércoles en las elecciones al rectorado de la USC: horario, acceso y quién puede participar

Más información

En el caso del Sector III, formado por el estudiantado matriculado en titulaciones oficiales, la participación se sitúa en el 12,88%, mientras que el Sector IV, correspondiente al personal técnico de gestión, administración y servicios, alcanza el 50,22%, el dato más elevado en este primer balance de la jornada electoral. 

Comparación con la primera vuelta

La universidad también ha difundido los datos registrados a la misma hora durante la primera vuelta de estas elecciones, lo que permite comparar la evolución de la participación.

En aquel momento, a las 12.00 horas había votado el 57,6% del profesorado doctor con vinculación permanente, el 35% del resto del personal docente e investigador, el 10,7% del estudiantado y el 49,6% del personal técnico de gestión, administración y servicios.

Participación por sectores

En el caso del Sector I, correspondiente al profesorado permanente, algunas de las participaciones más altas se registran en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (65%), la Facultad de Óptica e Optometría (62,50%), la Facultad de Ciencias (60,87%) y la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (60%).

En el Sector III, correspondiente al estudiantado, los niveles de participación son más moderados, aunque destacan la Facultad de Matemáticas (36,08%), la Facultad de Óptica e Optometría (26,72%) o la Facultad de Física (19,31%). Precisamente, estas son facultades a las que se encuentran vinculadas ambas candidatas.

En el Sector IV, relativo al personal técnico de gestión, administración y servicios, la participación alcanza el 53,40% en el campus de Lugo y el 49,74% en el campus de Santiago

Segundo avance a las 16.00 horas

La votación continuará abierta durante toda la jornada hasta las 18.00 horas, momento en el que se cerrará el sistema electrónico de voto.

Antes de eso, la USC hará público un segundo y último avance de participación a las 16.00 horas, tras el cual se procederá al escrutinio para conocer quién será la persona que dirigirá la institución durante los próximos seis años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A sesión inaugural incluíu a presentación da peza sonora ‘Redeiras de A Guarda’ e do filme experimental ‘Psicoxeografías de Compostela’

A MICE arrinca en Santiago coas pezas ‘Psicoxeografías de Compostela’ e ‘Redeiras’
Adriana Quesada
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

El Clínico de Santiago incorpora la crioablación renal para tratar tumores con frío extremo
Agencias
Representantes dos concellos e da Deputación da Coruña participaron no encontro celebrado no salón de plenos do Concello de Santiago para facer seguimento das actuacións do parque arqueolóxico

O Consello Director de Compostela Rupestre aborda a sinalética dos xacementos e a creación do comité científico
Redacción
El ideal gallego

La USC roza el 80% de participación del profesorado en las elecciones para elegir a su primera rectora
Eladio González Lois