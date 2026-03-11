Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Consello Director de Compostela Rupestre aborda a sinalética dos xacementos e a creación do comité científico

A reunión tamén tratou o mantemento das fincas, a incorporación de Outes ao proxecto e o papel do CIRVI como centro de referencia

Redacción
11/03/2026 17:38
O salón de plenos do Concello de Santiago de Compostela acolleu este mércores a xuntanza do Consello Director do Parque Compostela Rupestre, na que participaron o concelleiro de Urbanismo e Vivenda de Santiago, Iago Lestegás; o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Penas; e representantes dos restantes concellos membros do Parque Compostela Rupestre.

Durante o encontro informouse sobre a sinalética dos parques e xacementos, así como sobre a situación das limpezas e dos terreos. A reunión serviu tamén para abordar as actuacións previstas no ámbito do parque e ratificar a incorporación do Concello de Outes a Compostela Rupestre, á espera da validación por parte do comité científico.

No relativo á sinalética, o deputado provincial de Patrimonio, Xosé Penas, explicou que a proposta de sinalización dos roteiros e dos parques foi aceptada por todos os concellos participantes. A Deputación está a traballar nun modelo unitario para identificar as rutas e os emprazamentos concretos dos bens patrimoniais, co obxectivo de ofrecer información complementaria sen competir coa sinalización turística existente nas estradas.

A exposición, realizada en colaboración coa asociación Morcegos de Galicia, ofrece información divulgativa

O proxecto ecoBosque impulsa unha exposición itinerante sobre os morcegos e o seu papel nos ecosistemas

Durante a xuntanza abordouse tamén a situación da roza das fincas e o mantemento dos espazos. Segundo indicou o deputado, xa se realizou un primeiro traballo de roza e adecuación das fincas e "agora, ese traballo, loxicamente, témolo que manter no tempo, tanto os concellos como a Deputación".

Outro dos asuntos tratados foi a constitución do comité científico do parque. Penas explicou que este proceso está condicionado "pola dificultade de moitos técnicos para poderen participar nel". Con todo, expresou o seu desexo de que estea conformado "antes do verán".

O CIRVI, epicentro de Compostela Rupestre

Na reunión tamén se abordou a situación do CIRVI —Centro de Interpretación da Arte Rupestre de Villestro—. "Vaise renovar o convenio para que poida comezar a licitación e ter preparado ese centro como epicentro de todo o que serán os roteiros de Compostela Rupestre", indicou o deputado.

Ademais, tratouse a cuestión da adquisición, expropiación e traspaso de propiedades nas que se localizan xacementos e petróglifos, un proceso que se levará a cabo de maneira conxunta entre a Deputación e os concellos participantes.

Finalmente, Penas destacou a vontade de impulsar actividades arredor do patrimonio vinculado a Compostela Rupestre. "Queremos impulsar actividades ao redor do patrimonio de Compostela Rupestre para dar a coñecer entre a cidadanía o que se está a facer ao abeiro desta iniciativa", afirmou.

