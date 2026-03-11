La Xunta impulsa un proyecto pionero de reciclaje textil en los albergues del Camino de Santiago

Presentación del proyecto de reciclaje textil en el albergue de Monte do Gozo, en Santiago de Compostela Xunta

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha un proyecto pionero de reciclaje textil en la Rede Pública de Albergues del Xacobeo con el objetivo de dar una segunda vida a los residuos generados tanto por los propios establecimientos como por los peregrinos que recorren el Camino de Santiago.

La iniciativa fue presentada este martes en el albergue de Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, en un acto en el que participaron el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; y la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría. El proyecto se desarrollará inicialmente en tres establecimientos de la red pública: Monte do Gozo, San Lázaro —ambos en Santiago— y el albergue de Fisterra.

Durante la presentación, el director de Turismo de Galicia destacó que esta iniciativa refuerza la apuesta por la sostenibilidad en el Camino de Santiago y en el conjunto del sector turístico, alineándose con las políticas que impulsa la Xunta en materia ambiental.

Reciclaje de ropa, calzado y sábanas de peregrinos

El proyecto piloto contempla la instalación de contenedores específicos para la recogida selectiva de residuos textiles en los tres albergues participantes. En ellos se podrán depositar prendas, calzado y otros elementos textiles que los peregrinos decidan desechar tras completar su ruta.

La elección de estos puntos responde a su ubicación estratégica. Monte do Gozo y San Lázaro se encuentran al final del Camino Francés, el itinerario con mayor afluencia de peregrinos, mientras que Fisterra es uno de los destinos finales más habituales tras llegar a Santiago.

Además de los residuos generados por los propios caminantes, el proyecto también incluirá la recogida y reciclaje de las sábanas utilizadas en los albergues. El servicio estará disponible en los tres establecimientos participantes, mientras que el personal de ruta trasladará a estos puntos las sábanas procedentes de otros albergues de la red.

Economía circular con circularidad del 100%

La iniciativa se desarrollará en colaboración con las empresas Insertega, especializada en tratamiento de residuos, y Samaín Servizos á Comunidade, encargada de la implantación y coordinación operativa del proyecto, así como de su gestión ambiental y seguimiento técnico.

Según explicó Xosé Merelles, el sistema permitirá transformar los residuos textiles en nuevos materiales útiles, fomentando así un modelo de economía circular vinculado a la gestión turística del Camino de Santiago.

El calzado podrá convertirse en materiales para mobiliario, suelos, revestimientos o rellenos, mientras que la ropa servirá para producir nuevos hilos destinados a la confección de prendas. Por su parte, las sábanas podrán reutilizarse para elaborar distintos productos como tejidos, bolsas, uniformes, ropa de cama o toallas.

El proyecto presenta un porcentaje de circularidad del 100%, ya que durante el proceso no se genera residuo y todos los materiales resultantes se reincorporan a la cadena de valor como nuevas materias primas.

Una red reconocida por su sostenibilidad

La implantación de este sistema de reciclaje textil se suma a otras iniciativas impulsadas en la Rede Pública de Albergues, que recientemente recibió el Premio Q 2026 del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES).

Este reconocimiento pone en valor la apuesta por la sostenibilidad turística de la red, que en 2025 logró que 25 albergues alcanzasen la certificación de la marca S de Sostenibilidad Turística. En la actualidad, un total de 31 establecimientos gallegos cuentan con esta acreditación que reconoce las buenas prácticas ambientales y de gestión sostenible en el sector.

Tras esta primera fase piloto, la Xunta prevé ampliar progresivamente el proyecto a otros albergues a lo largo del año 2026. En la actualidad, la Rede Pública de Albergues del Xacobeo está formada por 77 establecimientos que ofrecen más de 3.000 plazas de alojamiento para peregrinos.