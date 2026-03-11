La USC roza el 80% de participación del profesorado en las elecciones para elegir a su primera rectora

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) continúa este miércoles con la jornada electoral en la que se elegirá la primera rectora de su historia. A las 16.00 horas, el segundo y último avance oficial de participación refleja un elevado seguimiento entre los distintos sectores de la comunidad universitaria.

Cómo votar este miércoles en las elecciones al rectorado de la USC: horario, acceso y quién puede participar Más información

Según los datos difundidos por la institución, a esa hora ya había votado el 78,95% del profesorado doctor con vinculación permanente (Sector I), el 50,84% de las restantes categorías del personal docente e investigador (Sector II), el 22,78% del estudiantado matriculado en titulaciones oficiales (Sector III) y el 72,09% del personal técnico de gestión, administración y servicios (Sector IV).

Alta participación del profesorado

Los datos muestran una alta movilización del profesorado, especialmente en el Sector I, que agrupa al profesorado doctor con vinculación permanente y que supera ampliamente el 75% de participación en este último avance.

También destaca la participación del personal técnico de gestión, administración y servicios, que supera el 70% entre los trabajadores de los campus de Santiago y Lugo.

En el caso del personal docente e investigador sin vinculación permanente, la participación se sitúa por encima del 50%, mientras que el alumnado alcanza el 22,78% en este segundo avance.

Comparación con la primera vuelta

En comparación con la primera vuelta de las elecciones, celebrada anteriormente, los niveles de participación a esta misma hora eran ligeramente superiores en algunos sectores. Entonces, a las 16.00 horas habían votado el 87,8% del Sector I, el 54,1% del Sector II, el 22,8% del Sector III y el 75,7% del Sector IV. Resultados tras el cierre de la votación

La votación se desarrolla mediante sistema electrónico, y los miembros de la comunidad universitaria pueden emitir su voto a lo largo de la jornada.

Los resultados finales de las elecciones a rectora de la USC se darán a conocer una vez concluido el escrutinio, que comenzará tras el cierre de las urnas digitales.