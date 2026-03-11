La USC roza el 80% de participación del profesorado en las elecciones para elegir a su primera rectora
La comunidad universitaria continúa votando para elegir a la primera rectora de la historia de la Universidade de Santiago de Compostela
La Universidade de Santiago de Compostela (USC) continúa este miércoles con la jornada electoral en la que se elegirá la primera rectora de su historia. A las 16.00 horas, el segundo y último avance oficial de participación refleja un elevado seguimiento entre los distintos sectores de la comunidad universitaria.
Según los datos difundidos por la institución, a esa hora ya había votado el 78,95% del profesorado doctor con vinculación permanente (Sector I), el 50,84% de las restantes categorías del personal docente e investigador (Sector II), el 22,78% del estudiantado matriculado en titulaciones oficiales (Sector III) y el 72,09% del personal técnico de gestión, administración y servicios (Sector IV).
Alta participación del profesorado
Los datos muestran una alta movilización del profesorado, especialmente en el Sector I, que agrupa al profesorado doctor con vinculación permanente y que supera ampliamente el 75% de participación en este último avance.
También destaca la participación del personal técnico de gestión, administración y servicios, que supera el 70% entre los trabajadores de los campus de Santiago y Lugo.
En el caso del personal docente e investigador sin vinculación permanente, la participación se sitúa por encima del 50%, mientras que el alumnado alcanza el 22,78% en este segundo avance.
Comparación con la primera vuelta
En comparación con la primera vuelta de las elecciones, celebrada anteriormente, los niveles de participación a esta misma hora eran ligeramente superiores en algunos sectores. Entonces, a las 16.00 horas habían votado el 87,8% del Sector I, el 54,1% del Sector II, el 22,8% del Sector III y el 75,7% del Sector IV. Resultados tras el cierre de la votación
La votación se desarrolla mediante sistema electrónico, y los miembros de la comunidad universitaria pueden emitir su voto a lo largo de la jornada.
Los resultados finales de las elecciones a rectora de la USC se darán a conocer una vez concluido el escrutinio, que comenzará tras el cierre de las urnas digitales.