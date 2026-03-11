Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La USC roza el 80% de participación del profesorado en las elecciones para elegir a su primera rectora

La comunidad universitaria continúa votando para elegir a la primera rectora de la historia de la Universidade de Santiago de Compostela

Eladio Lois
Eladio Lois
11/03/2026 17:37
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) continúa este miércoles con la jornada electoral en la que se elegirá la primera rectora de su historia. A las 16.00 horas, el segundo y último avance oficial de participación refleja un elevado seguimiento entre los distintos sectores de la comunidad universitaria.

Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC

Cómo votar este miércoles en las elecciones al rectorado de la USC: horario, acceso y quién puede participar

Más información

Según los datos difundidos por la institución, a esa hora ya había votado el 78,95% del profesorado doctor con vinculación permanente (Sector I), el 50,84% de las restantes categorías del personal docente e investigador (Sector II), el 22,78% del estudiantado matriculado en titulaciones oficiales (Sector III) y el 72,09% del personal técnico de gestión, administración y servicios (Sector IV)

Alta participación del profesorado

Los datos muestran una alta movilización del profesorado, especialmente en el Sector I, que agrupa al profesorado doctor con vinculación permanente y que supera ampliamente el 75% de participación en este último avance.

También destaca la participación del personal técnico de gestión, administración y servicios, que supera el 70% entre los trabajadores de los campus de Santiago y Lugo.

En el caso del personal docente e investigador sin vinculación permanente, la participación se sitúa por encima del 50%, mientras que el alumnado alcanza el 22,78% en este segundo avance. 

Comparación con la primera vuelta

En comparación con la primera vuelta de las elecciones, celebrada anteriormente, los niveles de participación a esta misma hora eran ligeramente superiores en algunos sectores. Entonces, a las 16.00 horas habían votado el 87,8% del Sector I, el 54,1% del Sector II, el 22,8% del Sector III y el 75,7% del Sector IV. Resultados tras el cierre de la votación

La votación se desarrolla mediante sistema electrónico, y los miembros de la comunidad universitaria pueden emitir su voto a lo largo de la jornada.

Los resultados finales de las elecciones a rectora de la USC se darán a conocer una vez concluido el escrutinio, que comenzará tras el cierre de las urnas digitales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A sesión inaugural incluíu a presentación da peza sonora ‘Redeiras de A Guarda’ e do filme experimental ‘Psicoxeografías de Compostela’

A MICE arrinca en Santiago coas pezas ‘Psicoxeografías de Compostela’ e ‘Redeiras’
Adriana Quesada
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

El Clínico de Santiago incorpora la crioablación renal para tratar tumores con frío extremo
Agencias
Representantes dos concellos e da Deputación da Coruña participaron no encontro celebrado no salón de plenos do Concello de Santiago para facer seguimento das actuacións do parque arqueolóxico

O Consello Director de Compostela Rupestre aborda a sinalética dos xacementos e a creación do comité científico
Redacción
El ideal gallego

La USC roza el 80% de participación del profesorado en las elecciones para elegir a su primera rectora
Eladio González Lois