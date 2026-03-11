La USC pide a sus estudiantes en Turquía que se registren en la embajada tras el aumento de la tensión militar en la zona

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha trasladado a sus estudiantes que se encuentran actualmente en Turquía la recomendación de registrarse en la embajada española, después de recibir una comunicación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

Según ha explicado la institución académica, esta indicación tiene como objetivo mantener debidamente localizados a los alumnos que se encuentran en el país, en un contexto marcado por el aumento de la tensión en la región.

La advertencia llega después de que el Ministerio de Defensa de Turquía anunciase este lunes que baterías antiaéreas de la OTAN neutralizaron un misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco. Se trata del segundo incidente de estas características registrado en menos de una semana.

Contexto de tensión en la región

Este nuevo episodio se produce en el marco de las represalias de Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel. Tras el suceso, las autoridades de Ankara han advertido de que adoptarán todas las medidas necesarias para proteger su territorio y su espacio aéreo.

En ese contexto, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación ha recomendado a las universidades españolas que contacten con sus estudiantes en Turquía para que se registren en la representación diplomática española, una medida que permite facilitar su localización y asistencia en caso de necesidad.