Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La USC pide a sus estudiantes en Turquía que se registren en la embajada tras el aumento de la tensión militar en la zona

La recomendación llega tras una comunicación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación para mantener localizados a los estudiantes en el país

Redacción
11/03/2026 10:32
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha trasladado a sus estudiantes que se encuentran actualmente en Turquía la recomendación de registrarse en la embajada española, después de recibir una comunicación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

Según ha explicado la institución académica, esta indicación tiene como objetivo mantener debidamente localizados a los alumnos que se encuentran en el país, en un contexto marcado por el aumento de la tensión en la región.

Rosa Crujeiras y Maite Flores, candidatas que competirán en la segunda vuelta en la USC

La USC decide este miércoles entre Rosa Crujeiras y Maite Flores tras una campaña marcada por la polémica

Más información

La advertencia llega después de que el Ministerio de Defensa de Turquía anunciase este lunes que baterías antiaéreas de la OTAN neutralizaron un misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco. Se trata del segundo incidente de estas características registrado en menos de una semana.

Contexto de tensión en la región

Este nuevo episodio se produce en el marco de las represalias de Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel. Tras el suceso, las autoridades de Ankara han advertido de que adoptarán todas las medidas necesarias para proteger su territorio y su espacio aéreo.

En ese contexto, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación ha recomendado a las universidades españolas que contacten con sus estudiantes en Turquía para que se registren en la representación diplomática española, una medida que permite facilitar su localización y asistencia en caso de necesidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A sesión inaugural incluíu a presentación da peza sonora ‘Redeiras de A Guarda’ e do filme experimental ‘Psicoxeografías de Compostela’

A MICE arrinca en Santiago coas pezas ‘Psicoxeografías de Compostela’ e ‘Redeiras’
Adriana Quesada
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

El Clínico de Santiago incorpora la crioablación renal para tratar tumores con frío extremo
Agencias
Representantes dos concellos e da Deputación da Coruña participaron no encontro celebrado no salón de plenos do Concello de Santiago para facer seguimento das actuacións do parque arqueolóxico

O Consello Director de Compostela Rupestre aborda a sinalética dos xacementos e a creación do comité científico
Redacción
El ideal gallego

La USC roza el 80% de participación del profesorado en las elecciones para elegir a su primera rectora
Eladio González Lois