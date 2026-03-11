La novela gráfica ‘A morte nas fragas’ y el documental ‘Os fíos da memoria’ serán presentados este miércoles en el Ateneo de Santiago

Los autores de la novela gráfica ‘A morte nas fragas’ intervendrán en el acto Archivo

El Ateneo de Santiago organizará este miércoles 11 de marzo, a las 19.00 horas, un acto centrado en la memoria histórica democrática en el que se presentarán la novela gráfica ‘A morte nas fragas’ y la curtametraje documental ‘Os fíos da memoria’.

La sesión tendrá lugar en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo, en la sede del Ateneo situada en la Praza de Salvador Parga, y contará con la participación de la guionista Anxos García Fonte, el dibujante Carlos Sardiña, el licenciado en Geografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela Henrique Sanfiz y el directivo del Ateneo de Santiago Xosé Ramón Pousa.

Una novela gráfica sobre la represión en Galicia

La obra ‘A morte nas fragas’ recrea la violencia y la resistencia en la Galicia rural desde el golpe militar de 1936 hasta finales de la década de 1950.

La narración construye un mosaico de historias humanas inspiradas en relatos de transmisión oral, que reflejan el impacto de la represión franquista en la vida cotidiana de las comunidades rurales. La obra incorpora múltiples voces —entre ellas niños, mujeres y personas perseguidas— y combina la reconstrucción histórica con elementos de la mitología tradicional gallega.

El relato sitúa su núcleo narrativo en las Fragas do Eume, utilizando la fuerza de las imágenes para reflejar la destrucción de la Galicia tradicional y también la capacidad de resistencia de sus habitantes.

Un documental que reconstruye historias familiares

Durante el acto también se presentará el documental ‘Os fíos da memoria’, producido por Son Radiofusión y realizado por Xarda Producións.

La curtametraje sigue la investigación de Constantino Rico, ciudadano francés de origen gallego que intenta esclarecer la historia de su abuelo Pedro Rico Rodeiro, y de Teresa López, que busca conocer el destino de su tío Constantino López Marcos.

A través de archivos, cementerios y testimonios, la investigación avanza hasta encontrar nuevas pistas gracias a una persona localizada a través de un pódcast, lo que permite reconstruir episodios de la Guerra Civil y la posguerra que marcaron profundamente la historia de sus familias.