La Escuela Gallega de Consejeros inaugura en Santiago su tercera edición con una llamada a profesionalizar la empresa familiar

La tercera edición de la Escuela Gallega de Consejeros se celebra en el Club Financiero de Santiago hasta mayo Cedida

La Escuela Gallega de Consejeros (Esgaco) ha inaugurado este martes en Santiago de Compostela su tercera edición, un programa formativo dirigido a consejeros, directivos, asesores y administradores de empresas familiares gallegas. La sesión inaugural contó con la participación del presidente y consejero delegado del grupo Pérez Rumbao, Joaquín Pérez Bellido.

Durante su intervención, el responsable del grupo empresarial destacó “la importancia de la disciplina y la profesionalización” para garantizar el éxito de las empresas familiares y subrayó la necesidad de “liderar con el ejemplo” cuando se ocupa un puesto de responsabilidad dentro de una organización. También incidió en la relevancia de definir con claridad el propósito de cada empresa dentro de su plan estratégico para orientar la toma de decisiones y en la necesidad de respetar los protocolos de gobierno corporativo.

Formación especializada para el tejido empresarial gallego

La Escuela Gallega de Consejeros es una iniciativa impulsada por el Club Financiero de Santiago y el despacho Garrigues, que pusieron en marcha este programa en 2024 con el objetivo de ofrecer formación especializada en gobierno corporativo a profesionales vinculados a empresas familiares gallegas.

El curso tiene una duración de 40 horas y un enfoque eminentemente práctico, con contenidos centrados en cuestiones clave para la gestión y continuidad de este tipo de compañías, que constituyen uno de los principales motores del tejido empresarial de Galicia.

Entre las materias abordadas se incluyen la sucesión en la empresa familiar, las responsabilidades de los administradores, la incorporación de familiares a los consejos de dirección o las alternativas para reforzar la financiación de las empresas. El programa también contempla formación en ámbitos como fiscalidad, derecho mercantil, ciberseguridad, auditoría, compliance y recursos humanos.

Sesiones presenciales hasta finales de mayo

Las sesiones se celebran de forma presencial en el Club Financiero de Santiago todos los miércoles entre las 16.00 y las 20.00 horas, desde este mes de marzo hasta el próximo 27 de mayo, con la excepción de la pausa durante la Semana Santa.

En esta tercera edición, la Escuela cuenta con el apoyo y la colaboración de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) y de la Xunta de Galicia. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de mayo, y la organización ha informado de que todavía quedan algunas plazas disponibles.

Durante la sesión inaugural, Joaquín Pérez Bellido también repasó la trayectoria del grupo Pérez Rumbao, una empresa familiar gallega con más de un siglo de historia que actualmente opera con más de 50 compañías, cuenta con unos 1.900 profesionales y dispone de alrededor de 60 talleres distribuidos entre Galicia, Asturias, Castilla y León y Portugal.