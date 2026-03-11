Mi cuenta

Santiago de Compostela

La compostelana María Varela lleva al Ministerio de Sanidad 55.000 firmas para cambiar la edad de las mamografías en España

La iniciativa reclama que la primera prueba preventiva se realice a los 40 años en todas las comunidades para mejorar la detección precoz del cáncer de mama

Eladio Lois
Eladio Lois
11/03/2026 13:17
La compostelana María Varela Iglesias presenta hoy al Ministerio de Sanidad las 55.000 firmas que ha recogido
Cedida
La compostelana María Varela Iglesias, paciente de cáncer de mama metastásico, entrega este miércoles en el Ministerio de Sanidad más de 55.000 firmas recogidas a través de una petición ciudadana que reclama adelantar la edad de la primera mamografía a los 40 años en toda España.

La iniciativa busca mejorar la detección precoz del cáncer de mama, una enfermedad que, según datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), fue el tumor más diagnosticado entre las mujeres en España en 2024, con 36.395 casos.

Varela decidió impulsar esta campaña después de recibir hace unos meses un diagnóstico de cáncer de mama metastásico en estadio IV, detectado tras acudir al médico por una lumbalgia. Según explica, el tumor ya se había extendido a varios huesos de su cuerpo cuando fue identificado. 

Una petición para adelantar la prevención

La campaña impulsada por la compostelana plantea que la primera mamografía se realice a los 40 años en todas las comunidades autónomas, con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y mejorar las posibilidades de diagnóstico temprano.

Actualmente, la edad a la que se realizan las primeras pruebas varía según el territorio: en algunas comunidades se sitúa en los 50 años, en otras en los 45, y en determinados casos se adelanta a los 40 años cuando existen factores de riesgo previos.

La promotora de la petición sostiene que esta situación provoca que “llegar a tiempo para curarte no puede depender de dónde vivas”, por lo que reclama una modificación general del sistema de cribado. 

Antes de entregar las firmas, Varela también ha iniciado la recogida de testimonios de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama antes de los 45 años, con el objetivo de demostrar que su caso no es una excepción.

La iniciativa pretende evidenciar que cada vez hay más diagnósticos en mujeres jóvenes, una tendencia que investigadores comenzaron a detectar hace alrededor de quince años.

Según explica, el objetivo de su campaña es impulsar un cambio en las políticas de prevención para detectar la enfermedad antes de que avance a fases irreversibles

Una iniciativa impulsada desde la experiencia personal

En el texto de la petición, la compostelana explica que su motivación surge también de su situación familiar y de la necesidad de mejorar la prevención para las futuras generaciones.

La promotora de la campaña insiste en que adelantar la edad de las mamografías podría salvar vidas y evitar diagnósticos tardíos, además de reducir el impacto de la enfermedad en las familias.

