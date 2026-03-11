Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Expertos analizarán en Santiago el impacto del cambio climático en las migraciones humanas

El Centro de Estudos Avanzados reunirá a investigadores y especialistas para analizar el fenómeno de los eco-refugiados y su creciente impacto global

Eladio Lois
Eladio Lois
11/03/2026 06:13
Centro de Estudos Avanzados de Santiago, sede de la jornada sobre cambio climático y movilidades humanas
Centro de Estudos Avanzados de Santiago, sede de la jornada sobre cambio climático y movilidades humanas
Cedida
El Centro de Estudos Avanzados de Santiago de Compostela, sede del Instituto de Investigación en Humanidades (Ihus) de la Universidade de Santiago de Compostela, acogerá el próximo 17 de marzo una jornada dedicada a analizar la relación entre cambio climático y movilidades humanas, un fenómeno que cada vez tiene mayor impacto a nivel global.

El encuentro, titulado ‘Cambio climático & Movilidades humanas’, se enmarca en el proyecto de investigación Eco-RefugLit y reunirá a investigadores y especialistas que abordarán el fenómeno de las migraciones forzadas provocadas por factores ambientales

Un proyecto que estudia el fenómeno de los eco-refugiados

La jornada servirá también para presentar el proyecto Eco-Refugees: Borders and (non-)Human Mobility in Literature in English (Eco-RefugLit), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Española de Investigación.

La iniciativa está codirigida por Jorge Sacido Romero y Noemí Pereira Ares y analiza cómo la movilidad humana y no humana inducida por el cambio climático se refleja en la literatura en lengua inglesa del siglo XXI.

El concepto de eco-refugiado hace referencia a las personas o comunidades obligadas a abandonar sus hogares debido a fenómenos ambientales —como eventos meteorológicos extremos o la degradación del entorno— que hacen imposible mantener sus condiciones de vida. Sin embargo, este estatus no está reconocido actualmente en el marco jurídico internacional del asilo, pese al aumento previsto de este tipo de desplazamientos en las próximas décadas.

Conferencias y debate con especialistas

La jornada comenzará a las 10.00 horas con la presentación del proyecto Eco-RefugLit y continuará con la conferencia ‘The world in a migrant’s cardboard suitcase’, que será impartida en inglés por el investigador Marco Armiero, especialista en historia ambiental y profesor de investigación en la Universidade de Santiago de Compostela.

Posteriormente se celebrará un coloquio sobre migraciones forzadas por el cambio climático, en el que participarán la técnica de proyectos de ACCEM Estefanía Eléxpuru Boullosa, el ingeniero y activista social Manuel Alberto Cortés Cobos y la abogada especializada en protección internacional Begoña Carrera Ríos, miembro de la ONG Provivienda.

El encuentro está abierto al público hasta completar el aforo y las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 16 de marzo a las 14.00 horas

Cine y debate en la Facultad de Filología

La jornada continuará por la tarde, entre 17.00 y 20.00 horas, en la Facultad de Filología de la USC, con la proyección de la película ‘Mariposas Negras’, dentro del ciclo CineFilo.

Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC
Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC
USC

Tras la sesión se celebrará un coloquio con la participación del director del filme, David Baute, en el que se abordará el impacto social y humano de las migraciones vinculadas al cambio climático.

