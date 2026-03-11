Estas son las mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela | Marzo de 2026

El mercado laboral de Santiago de Compostela mantiene activas varias oportunidades de empleo en sectores como la hostelería, la administración o la construcción. Distintas empresas y entidades han publicado en los últimos días ofertas de trabajo dirigidas a perfiles diversos, desde auxiliares administrativos hasta responsables de producción en obra.

Auxiliar de cocina en NH Collection

La cadena hotelera NH Collection busca auxiliar de cocina para su establecimiento en Santiago de Compostela. El puesto está orientado a apoyar el funcionamiento del departamento de cocina, garantizando la limpieza, la higiene y la preparación básica de alimentos.

La persona seleccionada participará en tareas como la preelaboración de productos, la organización del almacén o la mise en place del servicio. La empresa ofrece contrato indefinido, formación continua y posibilidades de desarrollo profesional dentro de un entorno internacional.

Más información sobre la oferta: https://www.turijobs.com/es-es/oferta-trabajo/a-corua/auxiliar-de-cocina-nh-collection-santiago-de-compostela/321351

Administrativo de contabilidad

Una oferta publicada en el portal de empleo de la Xunta de Galicia busca empleados administrativos de contabilidad para trabajar en Santiago de Compostela.

Para optar al puesto se requiere al menos doce meses de experiencia y una titulación de Técnico Superior en Administración y Finanzas o equivalente. El contrato ofrecido es indefinido y a jornada completa, y los candidatos deben estar inscritos como demandantes de empleo en el sistema nacional.

Más información sobre la oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html

Auxiliar administrativo a tiempo parcial

La empresa ACE INOX busca auxiliar administrativo o administrativa para su actividad en Santiago de Compostela en régimen de jornada parcial.

Entre las funciones del puesto figuran el archivo de albaranes y facturas, la gestión de plataformas documentales y la atención al cliente. La empresa solicita experiencia previa en tareas similares, dominio de Microsoft Office y habilidades organizativas.

Más información sobre la oferta: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-auxiliar-administrativo/auxiliar_administrativao-5254455.htm

Jefe de producción en obra de edificación

El Grupo COPASA ha abierto un proceso de selección para incorporar un jefe o jefa de producción destinado a proyectos de edificación en Santiago de Compostela y A Coruña.

La persona seleccionada se encargará de la planificación de obra, coordinación de equipos y subcontratas, supervisión técnica y control económico de los proyectos. Para el puesto se requiere titulación en Ingeniería de la Edificación, Arquitectura Técnica o similar, así como experiencia mínima de tres años.

Más información sobre la oferta: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/jefe-produccion-obra-edificacion-santiago-compostela-coruna/of-i260a4a0dbd42cba99cedd0498e7525

Administrativo contable para empresa sanitaria

La empresa GEROSALUD SL busca administrativo o administrativa contable para su equipo en Santiago de Compostela.

El puesto incluye tareas como gestión de facturación, conciliaciones bancarias, control de cobros y soporte administrativo y contable. Se requiere experiencia de entre uno y tres años, conocimientos de contabilidad y un nivel avanzado de Excel. La empresa ofrece incorporación inmediata, jornada completa y horario flexible.

Más información sobre la oferta: https://www.linkedin.com/jobs/view/4381295968/

Administrativo técnico para departamento laboral y tributario

La empresa Gestores de Seguros & Inmoinversores SL busca administrativo técnico con experiencia en áreas fiscal, laboral y contable para trabajar en Santiago de Compostela.

Entre las funciones del puesto figuran la gestión de normativa laboral, tributación, contabilidad mercantil y tareas administrativas generales. Se solicita experiencia mínima de dos años y conocimientos de sistemas como RED o SILTRA. El contrato puede ser a jornada completa o parcial, con un salario estimado entre 22.000 y 25.000 euros brutos anuales.

Más información sobre la oferta: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/administrativo-tecnico-para-departamento-laboral-tributario-santiago-compostela/of-ic6e68b47a04b798cc30702e40741b7