El PP de Santiago acusa al gobierno municipal de “incapacidad total” para resolver el problema de la vivienda

Foto de Eladio Lois

El concejal del Partido Popular en el Concello de Santiago, José Antonio Constenla, acusó este miércoles al gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta de “incapacidad total para resolver el problema de la vivienda” en la ciudad tras, según afirmó, tres años de mandato sin medidas efectivas para mejorar la situación del mercado residencial.

José Antonio Constenla

Durante una rueda de prensa, el edil popular aseguró que el Ejecutivo local “no ha hecho prácticamente nada” en este ámbito y criticó especialmente la tramitación para que Santiago sea declarada zona de vivienda tensionada, un proceso que, según señaló, lleva tres años en marcha.

Críticas a la declaración de zona tensionada

Constenla cuestionó la utilidad de esta medida y defendió que el control de los precios del alquiler, aunque se esté aplicando en algunas grandes ciudades, no siempre produce los efectos deseados.

Según explicó, en algunos lugares donde se ha implantado se ha producido una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, ya que algunos propietarios optan por retirar sus inmuebles del mercado ante la falta de incentivos para invertir en ellos.

En este sentido, citó como ejemplo el caso de A Coruña, donde —según afirmó— tras la declaración de zona tensionada en julio de 2025 el número de contratos de alquiler formalizados pasó de 718 en julio a 354 en diciembre, lo que supone una reducción del 51% en la oferta.

Balance crítico de la política municipal de vivienda

El concejal popular definió la política urbanística del gobierno local como “inexistente y fruto de la improvisación”, y criticó lo que considera una estrategia basada en prohibiciones, como las limitaciones a hoteles, pisos turísticos o determinados usos comerciales.

Constenla también cuestionó varias actuaciones impulsadas por el Ejecutivo municipal, como la compra de un edificio de cinco viviendas en el entorno del Arco de Mazarelos por cerca de 500.000 euros, que el gobierno local presentó como una medida para ampliar el parque de alquiler social.

Asimismo, criticó el resultado de la subasta de inmuebles incluidos en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, que, según explicó, terminó con un solo inmueble vendido y otros tres casos en los tribunales.

El edil recordó además que al inicio del mandato el gobierno municipal anunció la creación de una Empresa Municipal de Vivienda, de la que —según señaló— “no se ha vuelto a saber nada”.

Propuestas del Partido Popular

Desde el grupo municipal popular, Constenla defendió la necesidad de abordar el problema de la vivienda mediante una estrategia integral que combine planificación urbana, incentivos y colaboración institucional.

Entre las medidas que propone el PP figuran la movilización de suelo para vivienda protegida, incentivos fiscales municipales para la rehabilitación de inmuebles destinados a residencia habitual, bonificaciones para alquileres estables y de larga duración y una mayor agilidad en la concesión de licencias urbanísticas.

También planteó reforzar la colaboración con la Xunta y el Gobierno central para ampliar el parque público de vivienda y fomentar fórmulas de colaboración público-privada que permitan aumentar la oferta sin expulsar actividad económica.