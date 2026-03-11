El Monbus Obradoiro aplasta al Cartagena en Sar (101-49)

Felipe Dos Anjos realiza un mate en contraataque durante el partido entre el Monbus Obradoiro y el Cartagena en el Multiusos Fontes do Sar Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro firmó este martes una contundente victoria colectiva en su regreso al Multiusos Fontes do Sar, casi un mes después de su último encuentro como local. El conjunto compostelano se impuso con claridad al Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB por 101-49, en un partido en el que los doce jugadores del equipo local lograron anotar.

El equipo dirigido por Gonzalo Rodríguez 'Epi' dominó el encuentro desde los primeros minutos frente a un rival que llegaba necesitado de victorias para alejarse de la zona baja de la clasificación, pero que se vio ampliamente superado en todas las facetas del juego.

Un primer cuarto que marcó el partido

El encuentro arrancó con un ritmo anotador bajo. Los primeros puntos del partido llegaron desde la línea de tiros libres de Leo Westermann en los minutos iniciales.

Con el paso de las posesiones, el Obradoiro fue encontrando mayor fluidez ofensiva y, gracias a los aciertos de Yunio Barrueta y Alex Barcello, comenzó a abrir la primera brecha en el marcador (11-4).

La solidez defensiva de los compostelanos y varias posesiones bien ejecutadas en ataque permitieron ampliar rápidamente la ventaja hasta superar la decena de puntos. Una canasta de Denzel Andersson cerró el primer cuarto con un claro 26-7, reflejo del dominio local.

El Obradoiro rompe el partido antes del descanso

La dinámica del partido se mantuvo en el segundo periodo. Dejan Kravic y Andersson inauguraron el marcador del cuarto para ampliar aún más la ventaja (33-7).

El conjunto visitante apenas logró anotar tres puntos en los primeros cinco minutos del segundo cuarto, circunstancia que el Obradoiro aprovechó para elevar la renta hasta el 39-10.

Antes del descanso, un acierto de Alex Barcello llevó al equipo compostelano a superar la barrera de los cincuenta puntos y fijó el marcador en 51-20, la mayor ventaja hasta ese momento.

Un triunfo sentenciado tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el guion del encuentro apenas cambió. Aunque los primeros minutos del tercer cuarto fueron más equilibrados, el Obradoiro mantuvo sin dificultades su amplia ventaja (56-25).

Con el paso de los minutos, los locales continuaron ampliando distancias ante un Cartagena desbordado. A falta de dos minutos para el final del periodo, Andersson situaba la diferencia en 40 puntos (72-32).

Un triple de Travis Munnings sobre la bocina elevó la máxima ventaja hasta el 79-35 al término del tercer cuarto.

Un final para superar los cien puntos

Lejos de relajarse, el Obradoiro mantuvo la intensidad en el último periodo y llegó a alcanzar los 50 puntos de ventaja (88-38).

Con el partido ya decidido, los compostelanos centraron sus esfuerzos en alcanzar la barrera de los cien puntos, mientras el conjunto visitante trataba de reducir la diferencia.

Finalmente, con todos los jugadores locales sumando en el apartado anotador, el encuentro concluyó con un contundente 101-49 que certificó una victoria coral del conjunto compostelano en su regreso a Sar.