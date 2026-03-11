El Festival Solidario Nosolocoaching celebra en Santiago su décimo aniversario

Una edición anterior del Festival Solidario Nosolocoaching Cedida

Santiago de Compostela acogerá el próximo domingo 15 de marzo la décima edición del Festival Solidario Nosolocoaching, un encuentro que reunirá en el Auditorio Abanca de Afundación a algunos de los principales referentes nacionales e internacionales en el ámbito del coaching, el liderazgo y el desarrollo personal.

El evento, que se celebrará entre las 09.30 y las 14.00 horas, contará con la participación de siete ponentes destacados del sector. Entre ellos figuran la doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación Anna Forés, experta en neurociencia aplicada al bienestar; Andrea Lages, fundadora de la International Coaching Community (ICC), que intervendrá de forma online; y la directora general de Universal Music España Alicia Arauzo, una de las voces destacadas del liderazgo femenino.

Un estudio impulsado desde Santiago identifica los retos que frenan el salto competitivo de la economía gallega Más información

El programa se completa con las intervenciones de María Dolores Otero, jefa de orientación laboral que ha incorporado el coaching al Servizo de Emprego; Manu Mariño, maestro de meditación y mindfulness; Shoma Subaya, vinculada al legado de Vicente y Anna Ferrer en India; y Eva Nicolás, experta en habilidades personales y desarrollo profesional.

Un evento con finalidad solidaria

La recaudación del festival se destinará íntegramente a la Fundación Vicente Ferrer, concretamente a proyectos de escolarización y protección de la infancia en Nepal, donde alrededor del 30% de los menores vive en situación de extrema pobreza.

En la edición anterior se recaudaron 14.731 euros, fondos que permitieron apoyar durante todo un año a 58 menores mediante educación, alimentación, material escolar y atención sanitaria. El coste aproximado de este acompañamiento anual es de 251 euros por menor.

Premios Ciencia y Humanismo

Durante el encuentro también se entregarán los Premios Ciencia y Humanismo, que en su segunda edición reconocerán a Anna Forés por su trabajo pionero en la aplicación de la neurociencia al bienestar y al desarrollo personal.

Asimismo, el Reconocimiento Especial recaerá en Andrea Lages, por su trayectoria como coach y formadora y por su contribución al liderazgo femenino dentro de esta disciplina.

Música, arte y networking

El festival incluirá también actividades artísticas y lúdicas. La artista visual Mar Rubio realizará en directo ilustraciones basadas en las ponencias mediante la técnica de visual thinking, mientras que la música correrá a cargo de la ICC Rock Band y del DJ Diego Rodríguez, especializado en experiencias de meditación activa a través de la música y el movimiento.

El Festival Solidario Nosolocoaching, impulsado en 2016 por el Instituto Ben Pensante junto con la International Coaching Community, se ha consolidado como un encuentro de referencia en el ámbito del desarrollo personal y el liderazgo, combinando formación, networking y solidaridad.