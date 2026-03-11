El Clínico de Santiago incorpora la crioablación renal para tratar tumores con frío extremo

La nueva técnica mínimamente invasiva permite destruir tumores renales con una recuperación más rápida que la de la cirugía convencional Archivo

Los pacientes del área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza cuentan con una nueva técnica para el tratamiento de los tumores renales: la crioablación renal mediante frío, una técnica "mínimamente invasiva y con mejor recuperación que el abordaje tradicional.

Se trata, ha informado Sanidade, de un procedimiento multidisciplinar que implica la coordinación de varios servicios: la Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista, que es quien indica la técnica y la realiza; el servicio de Urología, que ingresa y controla al paciente en planta; y el de Anestesia, que da soporte durante el procedimiento.

El primer paciente que se ha beneficiado de esta técnica fue tratado recientemente en el Clínico de Santiago con éxito. En la intervención participaron, entre otros, los especialistas en radiología intervencionista Jorge González, Adrián Martínez y Ana Afonso; la técnico de Radiodiagnóstico Carmen Vilas; la DUE Raquel Silva; y la residente Marta Aumente, así como la especialista en anestesiología Inmaculada Vidal.

El paciente presentaba alto riesgo quirúrgico para lo cual este procedimiento era el más indicado. Hasta ahora, las únicas opciones eran, o bien la cirugía, o bien la ablación con calor. Con este nuevo procedimiento de crioablación se respetan estructuras del riñón, por lo que el daño producido en el órgano sano es mínimo.

La crioablación renal es una técnica mínimamente invasiva que permite destruir tumores renales mediante frío extremo. Consiste en introducir, guiado por ecografía o TAC, una o varias agujas especiales (criosondas) en el interior del tumor. Estas agujas generan temperaturas muy bajas (hasta -40 °C o inferiores), formando una 'bola de hielo' que destruye las células tumorales sin necesidad de cirugía abierta.

Habitualmente se realiza de forma percutánea, con anestesia general o sedación profunda, y suele permitir una recuperación más rápida que la cirugía convencional.