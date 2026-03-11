Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Clínico de Santiago incorpora la crioablación renal para tratar tumores con frío extremo

El primer paciente del área sanitaria de Santiago y Barbanza ya fue tratado con éxito mediante este procedimiento realizado por un equipo multidisciplinar del hospital

Agencias
11/03/2026 17:40
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
La nueva técnica mínimamente invasiva permite destruir tumores renales con una recuperación más rápida que la de la cirugía convencional
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los pacientes del área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza cuentan con una nueva técnica para el tratamiento de los tumores renales: la crioablación renal mediante frío, una técnica "mínimamente invasiva y con mejor recuperación que el abordaje tradicional.

Se trata, ha informado Sanidade, de un procedimiento multidisciplinar que implica la coordinación de varios servicios: la Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista, que es quien indica la técnica y la realiza; el servicio de Urología, que ingresa y controla al paciente en planta; y el de Anestesia, que da soporte durante el procedimiento.

El primer paciente que se ha beneficiado de esta técnica fue tratado recientemente en el Clínico de Santiago con éxito. En la intervención participaron, entre otros, los especialistas en radiología intervencionista Jorge González, Adrián Martínez y Ana Afonso; la técnico de Radiodiagnóstico Carmen Vilas; la DUE Raquel Silva; y la residente Marta Aumente, así como la especialista en anestesiología Inmaculada Vidal.

El paciente presentaba alto riesgo quirúrgico para lo cual este procedimiento era el más indicado. Hasta ahora, las únicas opciones eran, o bien la cirugía, o bien la ablación con calor. Con este nuevo procedimiento de crioablación se respetan estructuras del riñón, por lo que el daño producido en el órgano sano es mínimo.

La crioablación renal es una técnica mínimamente invasiva que permite destruir tumores renales mediante frío extremo. Consiste en introducir, guiado por ecografía o TAC, una o varias agujas especiales (criosondas) en el interior del tumor. Estas agujas generan temperaturas muy bajas (hasta -40 °C o inferiores), formando una 'bola de hielo' que destruye las células tumorales sin necesidad de cirugía abierta.

Habitualmente se realiza de forma percutánea, con anestesia general o sedación profunda, y suele permitir una recuperación más rápida que la cirugía convencional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A sesión inaugural incluíu a presentación da peza sonora ‘Redeiras de A Guarda’ e do filme experimental ‘Psicoxeografías de Compostela’

A MICE arrinca en Santiago coas pezas ‘Psicoxeografías de Compostela’ e ‘Redeiras’
Adriana Quesada
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

El Clínico de Santiago incorpora la crioablación renal para tratar tumores con frío extremo
Agencias
Representantes dos concellos e da Deputación da Coruña participaron no encontro celebrado no salón de plenos do Concello de Santiago para facer seguimento das actuacións do parque arqueolóxico

O Consello Director de Compostela Rupestre aborda a sinalética dos xacementos e a creación do comité científico
Redacción
El ideal gallego

La USC roza el 80% de participación del profesorado en las elecciones para elegir a su primera rectora
Eladio González Lois